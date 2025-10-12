2 órája
Programdús éjszakával zárta a Berzsenyi Dániel Könyvtár az Országos Könyvtári Napokat - fotók
Árnyjáték, csillámtetkó, táncház és még sok-sok minden. Így zárta a Berzsenyi Dániel Könyvtár az Országos Könyvtári Napokat.
Október 11-én, szombaton este elhaladva a Berzsenyi Dániel Könyvtár mellett rácsodálkozhattunk a kiszűrődő fényekre, a benti zsibongásra. Bár a könyvtár szombatonként 17:00 órakor zárja kapuit, ezen az éjszakán zárás után kezdődött az igazi móka. Már nyolcadik éve, hogy a könyvtár egy őszi éj erejéig záróra után sok-sok különböző programmal várja a minden korosztályból érkezőket.
A földszinten a könyvkötészeti munkát Németh Gabriella mutatta be, aki még azt is megosztotta, milyen fajtájú ragasztót használnak a könyvkötők, és felhívta a figyelmet, hogy könyves baleset esetén ne celluxszal vagy más ragasztószalaggal ragasszuk meg a könyvtári könyvet, inkább vigyük be hozzá a sérültet, és orvosolja a problémát.
Varázslattal teli éjszaka a könyvtárban
A gyermekkönyvtár részlegére érkezve igazi mesevilágba csöppentünk. Idén Julia Donaldson mesekönyvein volt a hangsúly, így híres karaktere, Graffalo több helyen is felbukkant a könyvtárban. Zsirgi Mária gyermekkönyvtáros árnyékszínházában közelebbről is megismerhettük, de készíthettünk akár színes könyvjelzőket és meglátogathattuk a boszi jósdát is. A kölcsönzőtérben a csillámtetkó és bőrékszer készítéséhez a Boglya népzenei együttes húzta a talpalávalót, egy emelettel feljebb pedig Kiss Attila a tábortűzi dallamaival idézte meg korábbi évek slágereit. Johann Strauss születésének 200. évfordulóját a könyvtár egész estés kvízzel, és kiállítással ünnepelte.
BDK: éjszaka a könyvtárbanFotók: Kóbor Szonja
Az Országos Könyvtári Napok egy héten át a Berzsenyi Dániel Könyvtárat is átjárta, hétfőn szakmai nap, kedden könyvbemutató, szerdán író-olvasó találkozó, csütörtökön komolyzenei előadás, pénteken pedig űrutazással kapcsolatos előadás várta az érdeklődőket, majd a szombat éjszakával tették fel a rendezvénysorozatra a koronát. Dr. Baráthné Molnár Mónika elmondta, hogy ez a programsorozat minden évben népszerűsíti az olvasást, és hoz a könyvtárnak új olvasókat, hiszen szombat este is csak olvasókártyával lehetett belépni.