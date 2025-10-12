Programdús éjszakával zárta a Berzsenyi Dániel Könyvtár az Országos Könyvtári Napokat - fotók

Október 11-én, szombaton este elhaladva a Berzsenyi Dániel Könyvtár mellett rácsodálkozhattunk a kiszűrődő fényekre, a benti zsibongásra. Bár a könyvtár szombatonként 17:00 órakor zárja kapuit, ezen az éjszakán zárás után kezdődött az igazi móka. Már nyolcadik éve, hogy a könyvtár egy őszi éj erejéig záróra után sok-sok különböző programmal várja a minden korosztályból érkezőket.

Már az utcáról lehetett látni, ez egy nem mindennapi este a Berzsenyi Dániel Könyvtárban.

Fotó: KSZ

A földszinten a könyvkötészeti munkát Németh Gabriella mutatta be, aki még azt is megosztotta, milyen fajtájú ragasztót használnak a könyvkötők, és felhívta a figyelmet, hogy könyves baleset esetén ne celluxszal vagy más ragasztószalaggal ragasszuk meg a könyvtári könyvet, inkább vigyük be hozzá a sérültet, és orvosolja a problémát.

Varázslattal teli éjszaka a könyvtárban

A gyermekkönyvtár részlegére érkezve igazi mesevilágba csöppentünk. Idén Julia Donaldson mesekönyvein volt a hangsúly, így híres karaktere, Graffalo több helyen is felbukkant a könyvtárban. Zsirgi Mária gyermekkönyvtáros árnyékszínházában közelebbről is megismerhettük, de készíthettünk akár színes könyvjelzőket és meglátogathattuk a boszi jósdát is. A kölcsönzőtérben a csillámtetkó és bőrékszer készítéséhez a Boglya népzenei együttes húzta a talpalávalót, egy emelettel feljebb pedig Kiss Attila a tábortűzi dallamaival idézte meg korábbi évek slágereit. Johann Strauss születésének 200. évfordulóját a könyvtár egész estés kvízzel, és kiállítással ünnepelte.