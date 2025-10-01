Elkezdődött a felújítás a sárvári kórházban – így alakul át a régi szárny

A sárvári Szent László Kórház régi épületszárnyának utca felőli homlokzatát állványozták fel, és elkezdődött az újravakolása és a színezése.

Elkezdődött a Sárvári Szent László Kórház régi épületszárnyának felújítása.

Forrás: Fonyó Roberta

Folyamatban a kórház felújítása

Ágh Péter országgyűlési képviselő emlékeztetett: a közelmúltban számoltunk be arról, hogy a sárvári kórház új röntgengépet tud beszerezni a Versenyképes Járások Program keretében.

- Most pedig egy újabb beruházás indulhatott el a kórház területén. A régi épület homlokzatfelújításának első üteme zajlik, amely hozzásegítheti az intézményt ahhoz, hogy olyan legyen, amelyet a sárváriak joggal elvárnak. Szeretném megköszönni minden itt dolgozónak a munkáját, amelyet a betegek érdekében végeznek. Bízunk abban, hogy ezt a felújítást újabb és újabb fejlesztések követhetik a betegek és az egészségügyi dolgozók megelégedésére – szólt Ágh Péter országgyűlési képviselő.

Kondora István polgármesterrel felidéztük, hogy 2007-ben még a szocialista kormány idején szűntették meg az aktív kórházi ellátást Sárváron. Alpolgármesterként ő volt a felelőse annak a közel 2 milliárd forintos fejlesztésnek, amelynek eredményeként pályázati, állami és önkormányzati forrásból 2010-ben átadták az ország egyik legkorszerűbb térségi rehabilitációs központját a régi épületrészek átalakításával és egy új tömb építésével továbbá az új járóbeteg szakrendelőt az egynapos sebészettel.

Dr. Drácz Lajos, a Szent László Kórház megbízott főigazgatója elmondta, hogy az elmúlt években folyamatosan figyelmet fordítottak az állagmegóvásra, és most aktuálissá vált a régi épületszárny külső felújítása, amelyet várhatóan november végéig befejeznek.