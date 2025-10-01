3 órája
Elkezdődött a felújítás a sárvári kórházban – így alakul át a régi szárny
Elkezdődött a Sárvári Szent László Kórház régi épületszárnyának felújítása, amelynek keretében az Országos Kórházi Főigazgatóság beruházásban homlokzatfelújítás és tetőcsere zajlik. Ágh Péter országgyűlési képviselő Kondora Istvánnal, Sárvár polgármesterével és Dr. Drácz Lajos megbízott főigazgatóval tartott helyszíni bejárást - Fonyó Roberta tudósítása.
A sárvári Szent László Kórház régi épületszárnyának utca felőli homlokzatát állványozták fel, és elkezdődött az újravakolása és a színezése.
Folyamatban a kórház felújítása
Ágh Péter országgyűlési képviselő emlékeztetett: a közelmúltban számoltunk be arról, hogy a sárvári kórház új röntgengépet tud beszerezni a Versenyképes Járások Program keretében.
- Most pedig egy újabb beruházás indulhatott el a kórház területén. A régi épület homlokzatfelújításának első üteme zajlik, amely hozzásegítheti az intézményt ahhoz, hogy olyan legyen, amelyet a sárváriak joggal elvárnak. Szeretném megköszönni minden itt dolgozónak a munkáját, amelyet a betegek érdekében végeznek. Bízunk abban, hogy ezt a felújítást újabb és újabb fejlesztések követhetik a betegek és az egészségügyi dolgozók megelégedésére – szólt Ágh Péter országgyűlési képviselő.
Kondora István polgármesterrel felidéztük, hogy 2007-ben még a szocialista kormány idején szűntették meg az aktív kórházi ellátást Sárváron. Alpolgármesterként ő volt a felelőse annak a közel 2 milliárd forintos fejlesztésnek, amelynek eredményeként pályázati, állami és önkormányzati forrásból 2010-ben átadták az ország egyik legkorszerűbb térségi rehabilitációs központját a régi épületrészek átalakításával és egy új tömb építésével továbbá az új járóbeteg szakrendelőt az egynapos sebészettel.
Dr. Drácz Lajos, a Szent László Kórház megbízott főigazgatója elmondta, hogy az elmúlt években folyamatosan figyelmet fordítottak az állagmegóvásra, és most aktuálissá vált a régi épületszárny külső felújítása, amelyet várhatóan november végéig befejeznek.