Korlátozást vezetnek be a celldömölki kórházban
Új intézkedést vezettek be a celldömölki kórházban.
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Celldömölki Telephely Krónikus Belgyógyászati Osztályán 2025. október 28-tól visszavonásig korlátozott látogatás engedélyezett!
Korlátozott látogatás
Az osztályon - maszkhasználat mellett - bentfekvő betegnél naponta egy fő látogató tartózkodhat, maximum fél óra időtartamban. A (sebészi) orr-szájmaszk használata az egészségügyi ellátó személyzet és a látogatók számára a kórház egész területén és minden telephelyén kötelező!
