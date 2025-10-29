Korlátozást vezetnek be a celldömölki kórházban

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Celldömölki Telephely Krónikus Belgyógyászati Osztályán 2025. október 28-tól visszavonásig korlátozott látogatás engedélyezett!

Korlátozott látogatás

Az osztályon - maszkhasználat mellett - bentfekvő betegnél naponta egy fő látogató tartózkodhat, maximum fél óra időtartamban. A (sebészi) orr-szájmaszk használata az egészségügyi ellátó személyzet és a látogatók számára a kórház egész területén és minden telephelyén kötelező!