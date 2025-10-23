október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt jó, ha tudod

2 órája

Látogatási tilalom már nincs, de csak a korlátozott látogatás engedélyezett szombathelyi kórház egyik osztályán

Címkék#Markusovszky-kórház#szájmaszk#maszkhasználat#telephely

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztályán 2025. október 18-tól visszavonásig elrendelt látogatási tilalmat visszavinták.

Vaol.hu

Az osztályon - maszkhasználat mellett - korlátozott látogatás engedélyezett: bentfekvő betegnél naponta egy fő látogató tartózkodhat, maximum fél óra időtartamban. A (sebészi) orr-szájmaszk használata az egészségügyi ellátó személyzet és a látogatók számára a kórház egész területén és minden telephelyén kötelező! - közölte a közösségi oldalán a Markusovszky-kórház

korlátozott látogatás engedélyezett
A korlátozott látogatás engedélyezett szombathelyi kórház egyik osztályán

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu