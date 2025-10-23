Ezt jó, ha tudod
2 órája
Látogatási tilalom már nincs, de csak a korlátozott látogatás engedélyezett szombathelyi kórház egyik osztályán
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztályán 2025. október 18-tól visszavonásig elrendelt látogatási tilalmat visszavinták.
Az osztályon - maszkhasználat mellett - korlátozott látogatás engedélyezett: bentfekvő betegnél naponta egy fő látogató tartózkodhat, maximum fél óra időtartamban. A (sebészi) orr-szájmaszk használata az egészségügyi ellátó személyzet és a látogatók számára a kórház egész területén és minden telephelyén kötelező! - közölte a közösségi oldalán a Markusovszky-kórház.
