Látogatási tilalom már nincs, de csak a korlátozott látogatás engedélyezett szombathelyi kórház egyik osztályán

Az osztályon - maszkhasználat mellett - korlátozott látogatás engedélyezett: bentfekvő betegnél naponta egy fő látogató tartózkodhat, maximum fél óra időtartamban. A (sebészi) orr-szájmaszk használata az egészségügyi ellátó személyzet és a látogatók számára a kórház egész területén és minden telephelyén kötelező! - közölte a közösségi oldalán a Markusovszky-kórház.

A korlátozott látogatás engedélyezett szombathelyi kórház egyik osztályán