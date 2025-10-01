Gratulálunk
2 órája
Kormányhivatali dolgozók kaptak rangos elismerést
Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy jelenlegi és már nyugdíjba vonult kormányhivatali kollégák kaptak elismerést Navracsics Tibor miniszter úrtól az MTA fantasztikus épületében. A posztban gratulált az elismeréshez.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre