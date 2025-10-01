október 1., szerda

Kormányhivatali dolgozók kaptak rangos elismerést

Címkék#elismerés#kormányhivatal#Vámos Zoltán

Vaol.hu

Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy jelenlegi és már nyugdíjba vonult kormányhivatali kollégák kaptak elismerést Navracsics Tibor miniszter úrtól az MTA fantasztikus épületében. A posztban gratulált az elismeréshez.

