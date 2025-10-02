Ismét sikeres pályázat Körmenden: energiatakarékosabbak lesznek

A „Zöldebb Körmend – energia-hatékonyság növelése és digitális mérés a város intézményeiben” című projektet valósíthatja meg Körmend Város Önkormányzata egy DIMOP Plusz felhívás keretében. A fejlesztés célja egy FEAK által tanúsított, KEP-kompatibilis lokális energia-menedzsment rendszer kiépítése, amely hosszú távon elősegíti az önkormányzati intézmények energiafelhasználásának csökkentését, az üzemeltetési költségek optimalizálását, a környezeti terhelés mérséklését, valamint hozzájárul a digitális közszolgáltatások bővítéséhez és a Smart City („Okos város”) irányelvekhez való közeledéshez.

Körmend intézményei energiatakarékosabbak lesznek

Fotó: Szendi Péter

Körmend ismét fejlődik

A projektbe bevonásra kerülő önkormányzati intézmények kiválasztása során a legfőbb szempontok az éves energiafogyasztás mértéke, a használati gyakoriság és a települési közszolgáltatási rendszerhez való szoros kapcsolódás voltak.

Városunk újabb sikeres pályázatának köszönhetően 105 millió forintos támogatással tehetjük energiatakarékosabbá intézményeink működését. A fejlesztés részeként modern, okos mérési rendszer is kiépül, amely hosszú távon segíti a költséghatékony működést. Ez az eredmény ismét bizonyítja, hogy közös munkánk és kitartásunk kézzelfogható fejlődést hoz Körmend számára

– tájékoztatta lapunkat dr. Szabó Barna, Körmend város polgármestere.

