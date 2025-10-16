1 órája
Egy éve Körmend polgármestere: így értékelt dr. Szabó Barna
Tavalyi hivatalba lépése óta pontosan egy év telt el, ami összegzésre késztette dr. Szabó Barnát. Körmend polgármestere így látja!
„Kereken egy esztendő telt el azóta, hogy a város polgármestereként szolgálhatom Körmendet, Önöket” – kezdi beszámolóját dr. Szabó Barna. Ahogy fogalmaz: „ez az eltelt időszak az általános béketeremtés és a közösség összekovácsolásának jegyében telt”. Úgy véli, hogy ez javarészt sikerült is, és bízik benne, hogy ugyanez az összekovácsolódás a képviselő-testületben is megvalósul majd valamikor.
Élhető Körmend
Az elmúlt egy évre büszkeséggel tekint vissza – elsősorban amiatt, mert a város fejlődése nem mindig csak az anyagiakon, hanem sokszor az akaraton és a nyitottságon múlik. A fő prioritásnak az „Élhető Körmend” megteremtését nevezte, és vele párhuzamosan az „Életet viszünk a főtérre!” is eredményeket hozott. Fontos feladat – folytatja – hogy a Rába-parti város ne csak a helyiek számára legyen érdekes, élhető és csalogató. Ehhez programok kellettek: példaként sorolja az adventi vásárt és a Karácsonyi Meseházat, szilveszteri partit, háromnapos majálist, utcabálokat, kertmozit, a „Kihívás Napját”, a Körbe Körmend futóversenyt, kutyaszépségversenyt, lovasversenyt, veteránautó-találkozót… Kikérték a helyi vállalkozók, vendéglátósok ötleteit és igyekeztek meg is valósítani azokat.
Gazdaság, egészségügy, oktatás
„Hatalmasat haladtak előre” a kastély és a várkert fejlesztésére vonatkozó egyeztetések is, ami hosszú távon a turizmus élénkítését és a város gazdasági erejének növelését szolgálja. A főtéren olajfát ültettek, párakapu is létesült, és odafigyelnek a kutyásokra is. Ugyanez igaz a tájékoztatásra, a közösségi médiára is: kommunikáció, titkolózás nélkül. Példásnak nevezi (és külön megköszöni) a hivatali együttműködést a kollégákkal. Gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés terén is történtek előrelépések: beruházásokról, boltnyitásokról és munkahelyteremtésről is szó esik. Javult az egészségügyi alapellátás és oktatási és szociális fejlesztések is történtek. És vannak folyamatban lévő ügyek is: a tanuszoda felújítása, a Bástya utca, az Egészségház, a közvilágítás…
Árnyoldal
Dr. Szabó Barna őszintén beszámol a képviselő-testület munkájáról is, ahol a többségében lévő egyesület néhány tagjával „sajnos nem mindig tudunk együtt dolgozni; inkább úgy fogalmaznék, hogy egymás mellett munkálkodunk” – fogalmaz. Az elmúlt egy évben az irodavezetőkkel közösen rengetegszer éreztek számukra indokolatlannak tűnő hátráltatást, „erőből átnyomott döntéseket”. Ezekről a döntésekről velünk egyáltalán nem egyeztettek előre – teszi hozzá. Úgy véli, egyenes párbeszéddel és kompromisszumokkal sikeresebb lehetne minden kezdeményezés – bárkitől is érkezik. Hangsúlyozza, hogy „a szándék senkiben sem rossz, és hiszem, hogy a közös cél mindannyiunk számára ugyanaz: Körmend fejlesztése, erősítése”.
