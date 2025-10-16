Egy éve Körmend polgármestere: így értékelt dr. Szabó Barna

„Kereken egy esztendő telt el azóta, hogy a város polgármestereként szolgálhatom Körmendet, Önöket” – kezdi beszámolóját dr. Szabó Barna. Ahogy fogalmaz: „ez az eltelt időszak az általános béketeremtés és a közösség összekovácsolásának jegyében telt”. Úgy véli, hogy ez javarészt sikerült is, és bízik benne, hogy ugyanez az összekovácsolódás a képviselő-testületben is megvalósul majd valamikor.

Körmend polgármestere összegezte az elmúlt egy évet

Fotó: VN/Jámbori Tamás

Élhető Körmend

Az elmúlt egy évre büszkeséggel tekint vissza – elsősorban amiatt, mert a város fejlődése nem mindig csak az anyagiakon, hanem sokszor az akaraton és a nyitottságon múlik. A fő prioritásnak az „Élhető Körmend” megteremtését nevezte, és vele párhuzamosan az „Életet viszünk a főtérre!” is eredményeket hozott. Fontos feladat – folytatja – hogy a Rába-parti város ne csak a helyiek számára legyen érdekes, élhető és csalogató. Ehhez programok kellettek: példaként sorolja az adventi vásárt és a Karácsonyi Meseházat, szilveszteri partit, háromnapos majálist, utcabálokat, kertmozit, a „Kihívás Napját”, a Körbe Körmend futóversenyt, kutyaszépségversenyt, lovasversenyt, veteránautó-találkozót… Kikérték a helyi vállalkozók, vendéglátósok ötleteit és igyekeztek meg is valósítani azokat.

Gazdaság, egészségügy, oktatás

„Hatalmasat haladtak előre” a kastély és a várkert fejlesztésére vonatkozó egyeztetések is, ami hosszú távon a turizmus élénkítését és a város gazdasági erejének növelését szolgálja. A főtéren olajfát ültettek, párakapu is létesült, és odafigyelnek a kutyásokra is. Ugyanez igaz a tájékoztatásra, a közösségi médiára is: kommunikáció, titkolózás nélkül. Példásnak nevezi (és külön megköszöni) a hivatali együttműködést a kollégákkal. Gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés terén is történtek előrelépések: beruházásokról, boltnyitásokról és munkahelyteremtésről is szó esik. Javult az egészségügyi alapellátás és oktatási és szociális fejlesztések is történtek. És vannak folyamatban lévő ügyek is: a tanuszoda felújítása, a Bástya utca, az Egészségház, a közvilágítás…

Árnyoldal

Dr. Szabó Barna őszintén beszámol a képviselő-testület munkájáról is, ahol a többségében lévő egyesület néhány tagjával „sajnos nem mindig tudunk együtt dolgozni; inkább úgy fogalmaznék, hogy egymás mellett munkálkodunk” – fogalmaz. Az elmúlt egy évben az irodavezetőkkel közösen rengetegszer éreztek számukra indokolatlannak tűnő hátráltatást, „erőből átnyomott döntéseket”. Ezekről a döntésekről velünk egyáltalán nem egyeztettek előre – teszi hozzá. Úgy véli, egyenes párbeszéddel és kompromisszumokkal sikeresebb lehetne minden kezdeményezés – bárkitől is érkezik. Hangsúlyozza, hogy „a szándék senkiben sem rossz, és hiszem, hogy a közös cél mindannyiunk számára ugyanaz: Körmend fejlesztése, erősítése”.

