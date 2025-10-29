október 29., szerda

Taps és köszöntés

Körmend város ünnepnapja - kitüntetésekkel

Kedden este ünnepeltek a Rába-parton. Körmend város ünnepnapja a kitüntetések ideje is.

Október 28-án, Körmend város ünnepnapja alkalmából kitüntetések átadására is sor került a Körmendi Kulturális Központban. A képviselő-testület elismerte a közelmúltban elhunyt dr. Abdel Hameed gyermekgyógyász munkásságát, a díjat fia, Hameed Dávid vette át. Elismerést kapott Szabadi István, nyugalmazott esperes-lelkipásztor, aki több mint 37 évig szolgálta a körmendi református gyülekezetet. Molnár Lajos-díjat kapott dr. Szinetár Csaba zoológus-tanár, Körmend Pro Urbe díjasa pedig Huszár Gáborné dr. Horváth Anna Mária gyógyszerész lett, aki közel a kilencvenhez is aktívan dolgozik.

Körmend város ünnepnapja - kitüntetésekkel
Körmend város ünnepnapja

Két fiatalembert is díjazott dr. Szabó Barna polgármester, Horváth Szabolcs (kick-box) és Szalai Benjámin (kenu) kimagasló sportteljesítményért vehetett át üvegplakettet.

