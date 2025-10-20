október 20., hétfő

Hihetetlen, évtizedeken át csak névleg létezett ez a vasi társasház!

Címkék#épület#körmendi társasház#névleg#SZMSZ

Körmend legnagyobb épülete 208 lakással és 64 garázzsal csak névleg volt társasház hosszú éveken át. Nem volt sem vezetősége, sem ellenőrző szerve, sem bankszámlája - tudtuk meg a körmendi önkormányzat honlapjáról. A szabálytalan állapot augusztus végén szűnt meg.

Vaol.hu

Szombathely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jogi  Osztálya kötelezte a társasházat a működés helyreállítására. Dr. Stepics Anita jegyző óriási munkát  végzett a tulajdonosok érdekében azért, hogy a társasház ismét szabályosan működő szervezet legyen. Fel kellett kutatni valamennyi, az épületben akárcsak résztulajdonnal is rendelkező tulajdonost, hogy kiértesíthetők legyenek az alakuló üléssel kapcsolatos információkról. Összesen 460  fő, aki tulajdonosként érintett. Ezt követően a szükséges dokumentumokat is el kellett juttatni  hozzájuk - tették közzé a helyi önkormányzat oldalán a körmendi társasház nem mindennapi történetét.

körmendi társasház
1977-ben alapították a körmendi társasházat, évitzedeken át csak névleg működött 
Fotó: Szendi Péter

Körmendi társasház: már a közös képviselő hívja össze a következő taggyűlést 

Az összegzésből megtudtuk azt is, augusztus 25-én tartottak eredményes taggyűlést, majd kitértek arra is: "A következő lakógyűlést már a közös képviselő  hívja össze, ahol napirendre kerül az SZMSZ (szervezeti és működési szabályzat). Ebben kell szabályozni a működési rendet: a taggyűlés összehívását, a gazdálkodás és beszámolók rendjét, a  képviselet formáját különböző kérdésekben, felújítással kapcsolatos szabályokat stb" - írták.

A teljes beszámolót itt találja. 

Ezt olvasta már? 

 

 

