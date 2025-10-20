46 perce
Hihetetlen, évtizedeken át csak névleg létezett ez a vasi társasház!
Körmend legnagyobb épülete 208 lakással és 64 garázzsal csak névleg volt társasház hosszú éveken át. Nem volt sem vezetősége, sem ellenőrző szerve, sem bankszámlája - tudtuk meg a körmendi önkormányzat honlapjáról. A szabálytalan állapot augusztus végén szűnt meg.
Szombathely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jogi Osztálya kötelezte a társasházat a működés helyreállítására. Dr. Stepics Anita jegyző óriási munkát végzett a tulajdonosok érdekében azért, hogy a társasház ismét szabályosan működő szervezet legyen. Fel kellett kutatni valamennyi, az épületben akárcsak résztulajdonnal is rendelkező tulajdonost, hogy kiértesíthetők legyenek az alakuló üléssel kapcsolatos információkról. Összesen 460 fő, aki tulajdonosként érintett. Ezt követően a szükséges dokumentumokat is el kellett juttatni hozzájuk - tették közzé a helyi önkormányzat oldalán a körmendi társasház nem mindennapi történetét.
Körmendi társasház: már a közös képviselő hívja össze a következő taggyűlést
Az összegzésből megtudtuk azt is, augusztus 25-én tartottak eredményes taggyűlést, majd kitértek arra is: "A következő lakógyűlést már a közös képviselő hívja össze, ahol napirendre kerül az SZMSZ (szervezeti és működési szabályzat). Ebben kell szabályozni a működési rendet: a taggyűlés összehívását, a gazdálkodás és beszámolók rendjét, a képviselet formáját különböző kérdésekben, felújítással kapcsolatos szabályokat stb" - írták.
A teljes beszámolót itt találja.
Egy éve Körmend polgármestere: így értékelt dr. Szabó Barna