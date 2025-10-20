Hihetetlen, évtizedeken át csak névleg létezett ez a vasi társasház!

Szombathely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jogi Osztálya kötelezte a társasházat a működés helyreállítására. Dr. Stepics Anita jegyző óriási munkát végzett a tulajdonosok érdekében azért, hogy a társasház ismét szabályosan működő szervezet legyen. Fel kellett kutatni valamennyi, az épületben akárcsak résztulajdonnal is rendelkező tulajdonost, hogy kiértesíthetők legyenek az alakuló üléssel kapcsolatos információkról. Összesen 460 fő, aki tulajdonosként érintett. Ezt követően a szükséges dokumentumokat is el kellett juttatni hozzájuk - tették közzé a helyi önkormányzat oldalán a körmendi társasház nem mindennapi történetét.

1977-ben alapították a körmendi társasházat, évitzedeken át csak névleg működött

Körmendi társasház: már a közös képviselő hívja össze a következő taggyűlést

Az összegzésből megtudtuk azt is, augusztus 25-én tartottak eredményes taggyűlést, majd kitértek arra is: "A következő lakógyűlést már a közös képviselő hívja össze, ahol napirendre kerül az SZMSZ (szervezeti és működési szabályzat). Ebben kell szabályozni a működési rendet: a taggyűlés összehívását, a gazdálkodás és beszámolók rendjét, a képviselet formáját különböző kérdésekben, felújítással kapcsolatos szabályokat stb" - írták.

