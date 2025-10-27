október 27., hétfő

Kőszegi a legjobb rétiszéna

A Kőszegi Evangélikus Középiskola tangazdasága – a Grassland modellgazdaság-hálózat egyik tagja – nyerte el az „Év rétiszénája” díjat. Az elismerést a gazdaság vezetője, Nagy Szabolcs vette át dr. Orosz Szilviától, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. Takarmányanalitikai Laboratórium igazgatójától.

A rangos díj – amit nem először nyer el a tangazdaság – nemcsak a kiváló minőségű takarmányt, hanem a tudatos és természetkímélő gazdálkodást is elismeri. Ahogyan azt az idén júniusban, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében tartott programon is bemutatták: az iskola a fenntartható gyepkezelés elvei szerint dolgozik, figyelnek a kaszálás időzítésére, a gépek helyes beállítására, a vadriasztó lánc megfelelő felhelyezésére – összességében a gyepek élővilágának védelmére. 

A díjátadó eseményt leleményesen összekötötték a leendő szakemberek, a középiskola lovász és mezőgazdász tanulóinak oktatásával 

Az „Év rétiszénája” díj újabb visszaigazolása annak, hogy a Kőszegi Evangélikus Középiskola tangazdaság mennyire elől jár abban, miként lehet a mezőgazdasági termelést a biodiverzitás megőrzésével és a fiatalok gyakorlati oktatásával ötvözni - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

 

