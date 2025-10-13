október 13., hétfő

Anyakönyvi hír

Köszöntünk titeket Dóra, Alíz, Gergő, Noel ! Mutatjuk, kik születtek Szombathelyen

Varga Péter Dezső és Németh Bernadett leánya: Dóra, 

Szijj Marcell Ferenc és Matkócsik Anikó fia: Olivér, 

Sztehlo Tamás és Molnár Kata Franciska leánya: Alíz, 

dr. Lorencz Péter és dr. Kedl Zsófia fia: Márton, 

Hegedüs Zoltán Péter és Horváth Szilvia fia: Rudolf, 

Győrffy Patrik László és Viszket Vivien leánya: Karina Vivien, 

Busa Gergely György és Németh Anita leánya: Lara, 

Balogh Tamás és Pulay Csilla fia: Barnabás, 

Takács Attila és Mendel Katalin fia: Parker Máté, 

Hodvogner Csaba és Kocsi Adrienn leánya: Júlia, 

Kovács Richárd és Tóth Eszter fia: Gergő, 

Sömenek Imre és Varsányi Szabina leánya: Nara, 

László Bence és Csapó Réka fia: Olivér, 

Szabó Adrián és Ipsits Janka fia: Mirkó Péter, 

Pipics János István és Lysewycz Adrienn leánya: Lili Róza, 

Iszak Krisztián Gábor és Petrásovics Jennifer Zsuzsanna fia: Noel, 

Hámori Bence és Pekovics Lea Dorisz leánya: Mia Anna, 

Taródi József és Edőcs Dóra leánya: Hédi, 

Lukácsi Szilárd és Lakatos Mercédesz fia: Noel.

