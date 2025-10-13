47 perce
Köszöntünk titeket Dóra, Alíz, Gergő, Noel ! Mutatjuk, kik születtek Szombathelyen
Varga Péter Dezső és Németh Bernadett leánya: Dóra,
Szijj Marcell Ferenc és Matkócsik Anikó fia: Olivér,
Sztehlo Tamás és Molnár Kata Franciska leánya: Alíz,
dr. Lorencz Péter és dr. Kedl Zsófia fia: Márton,
Hegedüs Zoltán Péter és Horváth Szilvia fia: Rudolf,
Győrffy Patrik László és Viszket Vivien leánya: Karina Vivien,
Busa Gergely György és Németh Anita leánya: Lara,
Balogh Tamás és Pulay Csilla fia: Barnabás,
Takács Attila és Mendel Katalin fia: Parker Máté,
Hodvogner Csaba és Kocsi Adrienn leánya: Júlia,
Kovács Richárd és Tóth Eszter fia: Gergő,
Sömenek Imre és Varsányi Szabina leánya: Nara,
László Bence és Csapó Réka fia: Olivér,
Szabó Adrián és Ipsits Janka fia: Mirkó Péter,
Pipics János István és Lysewycz Adrienn leánya: Lili Róza,
Iszak Krisztián Gábor és Petrásovics Jennifer Zsuzsanna fia: Noel,
Hámori Bence és Pekovics Lea Dorisz leánya: Mia Anna,
Taródi József és Edőcs Dóra leánya: Hédi,
Lukácsi Szilárd és Lakatos Mercédesz fia: Noel.