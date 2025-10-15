Akadálypálya, részegszemüveg, borulásszimulátor - Közlekedésbiztonsági napot szerveztek Vasban

Megtelt élettel és érdeklődőkkel a Géfin Gyula tér. A kellemes őszi idő és az izgalmas programok sokakat kicsalogatott a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár elé. A közlekedésbiztonsági nap célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedésre és a balesetek megelőzését bemutató eszközök szabályos használatára.

Közlekedésbiztonsági Nap Celldömölkön

Fotó: Giczi Sándor

Közlekedésbiztonsági nap extrákkal

Többek között akadálypálya, tűzoltó és drogkereső kutyás bemutató, KRESZ-teszt, vagy a mindig nagy népszerűségnek örvendő "részegszemüveg" és borulásszimulátor is várta az óvodásokat, iskolásokat. A gyerekek megismerkedhettek még az elsősegélynyújtás alapjaival, valamint kipróbálhatták, hogy milyen egy igazi rendőrmotor nyergében ülni. A rendezvényre kilátogatókat Fehér László, Celldömölk polgármestere, és Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub regionális elnöke köszöntötte.