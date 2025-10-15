október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

38 perce

Akadálypálya, részegszemüveg, borulásszimulátor - Közlekedésbiztonsági napot szerveztek Vasban

Címkék#közelekdés#Celldömölk#közlekedésbiztonság

Különböző eszközöket próbálhattak és elméleti tudásukat is próbára tehették a celldömölki óvodások és iskolások kedden. A játszva tanulás jegyében rendeztek közlekedésbiztonsági napot a vasi városban.

Cseh-Egyed Bernadett

Megtelt élettel és érdeklődőkkel a Géfin Gyula tér. A kellemes őszi idő és az izgalmas programok sokakat kicsalogatott a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár elé. A közlekedésbiztonsági nap célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedésre és a balesetek megelőzését bemutató eszközök szabályos használatára.  

Közlekedésbiztonsági Nap Celldömölkön
Közlekedésbiztonsági Nap Celldömölkön
Fotó: Giczi Sándor

Közlekedésbiztonsági nap extrákkal 

Többek között akadálypálya, tűzoltó és drogkereső kutyás bemutató, KRESZ-teszt, vagy a mindig nagy népszerűségnek örvendő "részegszemüveg" és borulásszimulátor is várta az óvodásokat, iskolásokat. A gyerekek megismerkedhettek még az elsősegélynyújtás alapjaival, valamint kipróbálhatták, hogy milyen egy igazi rendőrmotor nyergében ülni. A rendezvényre kilátogatókat Fehér László, Celldömölk polgármestere, és Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub regionális elnöke köszöntötte.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu