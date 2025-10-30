Közösségi Szőttes - konferencia a Stirling-villában

A moderátor, Varga Albin, a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes vezetője elöljáróban úgy fogalmazott: „Velem a népművészet szakrális helye”, a közösségi térként hasznosuló Stirling-villa pedig a legjobb hely ahhoz, hogy a Közösségi Szőttes konferencia által a szakma kapaszkodókat, kapcsolatokat keressen és válaszokat találjon a „Hogyan tovább?” kérdésre a gyorsan változó világban. Szabó Zoltán, Velem polgármestere a helyi hagyományokat és értékeket idézve kifejezte, „mekkora boldogság, amikor egy összetartó közösség megmutatja az erejét”.

Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Módszertani Központjának vezetője, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Varga Albin, a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes vezetője, Tanai erzsébet, a Vasi Népdalstúdió vezetője és Both Miklós, a Hagyományok Háza igazgatója. Fotó: Szendi Péter

Csak gombolyagok és cérnák vannak, ha nem szövünk

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke a „közösségi szőttes” elnevezésről szólva kifejtette: megmutatja, a népi kultúra hogyan járja át Vas vármegye, az ország életét, hogyan köti össze az embereket. Köszöntőjében arról beszélt, hogy a túlzott közösségi média-használat miképpen zökkenti ki az embert az évezredek óta megszokott időből, és a kézművesség, hogyan állítja azt vissza, visszaadva az idő természetességét és normalitását. – Csak gombolyagok és cérnák vannak, ha nem szövünk. A szövés a Jóisten kifejezése is, hiszen a kapott tehetséget is megmutatja – mondta Majthényi László, vasi elnök.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke ajándékot hozott a Közösségi Szőttes konferenciára Both Miklósnak, a Hagyományok Háza főigazgatójának: az egyik könyv Mórocz Zsolt "A my lakóhelyeink" című könyve volt, a másik a saját, Vasi ételek című kötete, amely 100 vasi receptet tartalmaz. Fotó: Szendi Péter

Vissza kell adni a vidék lelkiségét

Dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző, a Kőszeghegyaljáért Egyesület elnöke bemutatta a fejlesztéseket, projekteket, pályázati háttereket, amelyekben a vármegyei önkormányzat konzorciumi partner volt, és a jövőben tervezett programokat. Kulcsmondata volt, hogy azon dolgoznak, hogy segítsék helyreállítani „a vidéki élet lelkiségét”, amit megtépáztak a korábbi évtizedek. Kiemelte az Asztalkő Fesztivált, amely rövid idő alatt nívós nagy rendezvénnyé nőtt.

Dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző, a Kőszeghegyaljáért Egyesület elnöke a Közösségi Szőttes konferencián bemutatta a fejlesztéseket, projekteket, pályázati háttereket, amelyekben a vármegyei önkormányzat konzorciumi partner volt, és a jövőben tervezett programokat. Fotó: Szendi Péter

Nem vagyunk egyedül!

Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Módszertani Központjának vezetője a Közösségi Szőttes Konferenciasorozat korábbi rendezvényeiről azt a hírt hozta: „Nem vagyunk egyedül! Vannak közös ügyeink, amik megtöltenek ilyen termeket, mint itt Velemben. Ez a minta erről szól.” Arról a célkitűzésről beszélt, hogy a helyi közösségeknek élhető környezetet kell teremteni, ehhez kínál programokat, együttműködést, együttgondolkodást a Nemzeti Művelődési Központ - megmutatva milyen lehetőségekhez tudnak kapcsolódni. – Felelősségünk, hogy a ránk bízott közösségek érezzék jól magukat, jöjjenek ki az internet-magányból, éljenek, alkossanak – mondta Éles Krisztina.