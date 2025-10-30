1 órája
Közösségi Szőttes - konferencia a Stirling-villában
Közösségi szőttes címmel rendeztek konferenciát a Velem községben szerdán. A Hagyományok Háza Hálózata által szervezett, a Petőfi Kulturális Program keretében megvalósuló Közösségi Szőttes Konferenciasorozat velemi rendezvényének helyszíne a Stirling-villa volt.
Fotó: Szendi Péter
A moderátor, Varga Albin, a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes vezetője elöljáróban úgy fogalmazott: „Velem a népművészet szakrális helye”, a közösségi térként hasznosuló Stirling-villa pedig a legjobb hely ahhoz, hogy a Közösségi Szőttes konferencia által a szakma kapaszkodókat, kapcsolatokat keressen és válaszokat találjon a „Hogyan tovább?” kérdésre a gyorsan változó világban. Szabó Zoltán, Velem polgármestere a helyi hagyományokat és értékeket idézve kifejezte, „mekkora boldogság, amikor egy összetartó közösség megmutatja az erejét”.
Csak gombolyagok és cérnák vannak, ha nem szövünk
Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke a „közösségi szőttes” elnevezésről szólva kifejtette: megmutatja, a népi kultúra hogyan járja át Vas vármegye, az ország életét, hogyan köti össze az embereket. Köszöntőjében arról beszélt, hogy a túlzott közösségi média-használat miképpen zökkenti ki az embert az évezredek óta megszokott időből, és a kézművesség, hogyan állítja azt vissza, visszaadva az idő természetességét és normalitását. – Csak gombolyagok és cérnák vannak, ha nem szövünk. A szövés a Jóisten kifejezése is, hiszen a kapott tehetséget is megmutatja – mondta Majthényi László, vasi elnök.
Vissza kell adni a vidék lelkiségét
Dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző, a Kőszeghegyaljáért Egyesület elnöke bemutatta a fejlesztéseket, projekteket, pályázati háttereket, amelyekben a vármegyei önkormányzat konzorciumi partner volt, és a jövőben tervezett programokat. Kulcsmondata volt, hogy azon dolgoznak, hogy segítsék helyreállítani „a vidéki élet lelkiségét”, amit megtépáztak a korábbi évtizedek. Kiemelte az Asztalkő Fesztivált, amely rövid idő alatt nívós nagy rendezvénnyé nőtt.
Nem vagyunk egyedül!
Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Módszertani Központjának vezetője a Közösségi Szőttes Konferenciasorozat korábbi rendezvényeiről azt a hírt hozta: „Nem vagyunk egyedül! Vannak közös ügyeink, amik megtöltenek ilyen termeket, mint itt Velemben. Ez a minta erről szól.” Arról a célkitűzésről beszélt, hogy a helyi közösségeknek élhető környezetet kell teremteni, ehhez kínál programokat, együttműködést, együttgondolkodást a Nemzeti Művelődési Központ - megmutatva milyen lehetőségekhez tudnak kapcsolódni. – Felelősségünk, hogy a ránk bízott közösségek érezzék jól magukat, jöjjenek ki az internet-magányból, éljenek, alkossanak – mondta Éles Krisztina.
Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója bemutatta intézményének tevékenységét kiemelve a 2017-ben kezdődött hálózatosodást. A Hagyományok Háza - mint a népművészet stratégiai intézménye - az egész Kárpát-medencére kiterjedő szakmai hálózatot tart fenn népművészettel és néphagyománnyal foglalkozó civil szervezetek bevonásával. Határainkon belül jelenleg 21 tagjával együttműködésben szervezi a Közösségi Szőttes konferencia-sorozatot, mindenütt vármegyei partnerekkel.
A szakmai fórumokon
- felmutatják a kiemelkedő értékeket, jó gyakorlatokat,
- és lehetőséget teremtenek, hogy a résztvevők, a közösségvezetők találkozzanak, párbeszédet folytassanak, tanuljanak egymástól.
A Hagyományok Háza gondozásában jelent meg a Népművészeti Jelentés 2025 című kiadvány, az ebben összefoglalt kutatások is alátámasztják, hogy a helyi népművészeti tevékenységek és az élő néphagyomány identitáserősítő és közösségmegtartó erővel bírnak.
A népművészet lehet az, ami a nemzetet egyesíteni tudja
–mondta egyebek közt prezentációjában Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója.
Közösségi szőttes - az alkotóközösségek sok szálon kapcsolódnak
A szakmai fórumon alkotóközösségek képviselői folytattak kerekasztal beszélgetést, és bemutatkoztak helyi műhelyek, közösségek, helyi vezetők beszéltek a kihívásaikról, a Hagyományok Háza munkatársai pedig bemutatták saját innovációikat, építkező munkájukat a közösségek érdekében. A konferencia ideje alatt megtekinthető volt a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület „50 éve a népművészetért” című kiállítása, amelyre nem csak a település, de Vas vármegye is jogosan büszke.