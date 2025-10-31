október 31., péntek

Drámai pillanatok: kutyája után ugrott a mélybe egy kislány a szomszéd megyében

Egy kutya csúszott a vízzel teli árokba a Veszprém vármegyei Zircen, gazdája pedig habzás nélkül utána vetette magát.

Vaol.hu

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán osztotta meg egy kutya és egy kislány megható történetét.

Egy hűséges kutya megmentése.
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Kutya csúszott árokba

Mint írják, a napokban érkezett a bejelentés egy fiatal lányról, aki egy építkezési területen található mély, vízzel teli árokba esett Zircen.

A mentésirányítás azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. Bajtársaink a rendőröktől megtudták, hogy Csillag, a kislány hűséges kutyája csúszott bele először a vízzel teli árokba, gazdája pedig habozás nélkül utána ugrott. A meredek, iszapos partfal azonban elzárta az utat visszafelé. Mindketten a hideg, mély vízbe szorultak, amíg a segítség meg nem érkezett.

A rendőrök kimentették és biztonságba helyezték a kislányt és a rémült négylábút is. A lány testhőmérséklete a hideg vízben töltött idő miatt jelentősen lehűlt, ezért bajtársaink eltávolították a nedves ruházatot, száraz takarókkal és buborékfóliával szigetelték a gyermeket, valamint melegített infúzióval folyadékpótlást kezdtek a testhő emelése érdekében.

A szakszerű ellátást követően, mielőtt még a mentőegység elindulhatott volna a kórház felé, Csillag kutyus odaszaladt gazdájához, mintha csak ellenőrizni akarta volna, hogy ő is a lehető legjobb kezekben van.

 

 

