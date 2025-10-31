Drámai pillanatok: kutyája után ugrott a mélybe egy kislány a szomszéd megyében

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán osztotta meg egy kutya és egy kislány megható történetét.

Egy hűséges kutya megmentése.

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Kutya csúszott árokba

Mint írják, a napokban érkezett a bejelentés egy fiatal lányról, aki egy építkezési területen található mély, vízzel teli árokba esett Zircen.

A mentésirányítás azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. Bajtársaink a rendőröktől megtudták, hogy Csillag, a kislány hűséges kutyája csúszott bele először a vízzel teli árokba, gazdája pedig habozás nélkül utána ugrott. A meredek, iszapos partfal azonban elzárta az utat visszafelé. Mindketten a hideg, mély vízbe szorultak, amíg a segítség meg nem érkezett.

A rendőrök kimentették és biztonságba helyezték a kislányt és a rémült négylábút is. A lány testhőmérséklete a hideg vízben töltött idő miatt jelentősen lehűlt, ezért bajtársaink eltávolították a nedves ruházatot, száraz takarókkal és buborékfóliával szigetelték a gyermeket, valamint melegített infúzióval folyadékpótlást kezdtek a testhő emelése érdekében.

A szakszerű ellátást követően, mielőtt még a mentőegység elindulhatott volna a kórház felé, Csillag kutyus odaszaladt gazdájához, mintha csak ellenőrizni akarta volna, hogy ő is a lehető legjobb kezekben van.