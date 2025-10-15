Ezek a vasi kutyák most is reménykednek – nézd meg, kik várnak otthonra!

Volt, akit láncról mentett meg a szervezet, de olyan kutya is akad, aki Szombathelyen kóborolt és a menhelyen lelt menedékre. Az Állatvédők Vasi Szervezete fáradhatatlan munkát végez, hogy minden gondozottjuk egy méltó családhoz kerülhessen, megtapasztalva a biztonságos, szerető környezetet, ami sajnos legtöbbjüknek nem adatott meg korábban. Mutatjuk az aktuális gazdikeresőket, hiszen egyértelmű: kutya nélkül nem élet az élet!

Számtalan kutya várja az álomgazdit a vasi állatvédőknél

Forrás: Állatvédők Vasi Egyesülete

Örökbefogadható kutya a vasi állatvédőknél

Csipke

A mindössze négy éves foxterrier keverék kutyus Csipkereken kóborolt napokig, így kapta meg a menhelyi dolgozóktól a Csipke nevet. Szuka, chipje nem volt, gazdája sajnos nem kereste. Emberekkel nagyon barátságos, kutyák között válogat, inkább egyedüli kutyának ajánják. Cicákkal való kapcsolata nem ismert. Csipke nagyon játékos és kedves eb, pórázon szépen sétál, szobatiszta, nem rombol - írják róla az állatvédők.

Csipke várja leendő gazdija jelentkezését!

Zara

Zara még fiatal, alig egy éves vizsla keverék szuka kutya, az állatvédők Sárvárról mentették. Mint írják, eddigi tapasztalataik alaphán emberekkel nagyon barátságos, más kutyákkal jól kijön, így akár testvérként is hazavihető már meglévő ebhez. Játékos, kedves, aktív kutya. Kutyaiskola ajánlott számára, szeret tanulni, szereti, ha foglalkoznak vele. A pórázon való sétát még gyakorolnia kell, viszont teljesen szobatiszta.

Zara ilyen nagy mosollyal várja az álomgazdit

Lili

Lili a hónapban tölti be ötödik életévét, csivava jellegű szuka kutya. Sajnos szombathelyi gazdáinak nem volt idejük rá, ezért megváltak tőle és így került a menhelyre. Emberekkel nagyon barátságos, más kutyákkal jól kijön, játékos, kedves, aktív kuty - írják róla. Pórázon szépen sétál, szobatiszta. Oltva, chipezve, ivartalanítva fogadható örökbe. A menhely kizárólag családi házba adja örökbe, mivel egyedül hagyva hajlamos ugatni.

Lili is gazdikereső

Dexi

Ez a tündéri kan kutyus nemrég múlt 11 éves, de jópár évet letagadhatna a korából. Fajtáját tekintve foxterrier keverék, eddigi élete eléggé szomorúan alakult. Táplánszentkereszten egy kiállítási ketrechez volt kikötve Alízzal, az anyjával. 3 társával együtt menekültek meg a làncról a menhely segítségével. Mint írják, emberekkel nagyon barátságos, szuka kutyákkal összeszoktatható, cicákkal való kapcsolata nem ismert. Játékos, kedves, alázatos kutya. Pórázon sétál, de nem árt gyakorolni, nem rombol, szobatiszta.