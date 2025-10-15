51 perce
Ezek a vasi kutyák most is reménykednek – nézd meg, kik várnak otthonra!
A kis lelkek keresik új otthonukat, szerető családjukat. Jelenleg az Állatvédők Vasi Egyesülete viseli a gondjukat, akik azt is megosztották velünk, hogyan zajlik náluk egy kutya örökbefogadása.
Volt, akit láncról mentett meg a szervezet, de olyan kutya is akad, aki Szombathelyen kóborolt és a menhelyen lelt menedékre. Az Állatvédők Vasi Szervezete fáradhatatlan munkát végez, hogy minden gondozottjuk egy méltó családhoz kerülhessen, megtapasztalva a biztonságos, szerető környezetet, ami sajnos legtöbbjüknek nem adatott meg korábban. Mutatjuk az aktuális gazdikeresőket, hiszen egyértelmű: kutya nélkül nem élet az élet!
Örökbefogadható kutya a vasi állatvédőknél
Csipke
A mindössze négy éves foxterrier keverék kutyus Csipkereken kóborolt napokig, így kapta meg a menhelyi dolgozóktól a Csipke nevet. Szuka, chipje nem volt, gazdája sajnos nem kereste. Emberekkel nagyon barátságos, kutyák között válogat, inkább egyedüli kutyának ajánják. Cicákkal való kapcsolata nem ismert. Csipke nagyon játékos és kedves eb, pórázon szépen sétál, szobatiszta, nem rombol - írják róla az állatvédők.
Zara
Zara még fiatal, alig egy éves vizsla keverék szuka kutya, az állatvédők Sárvárról mentették. Mint írják, eddigi tapasztalataik alaphán emberekkel nagyon barátságos, más kutyákkal jól kijön, így akár testvérként is hazavihető már meglévő ebhez. Játékos, kedves, aktív kutya. Kutyaiskola ajánlott számára, szeret tanulni, szereti, ha foglalkoznak vele. A pórázon való sétát még gyakorolnia kell, viszont teljesen szobatiszta.
Lili
Lili a hónapban tölti be ötödik életévét, csivava jellegű szuka kutya. Sajnos szombathelyi gazdáinak nem volt idejük rá, ezért megváltak tőle és így került a menhelyre. Emberekkel nagyon barátságos, más kutyákkal jól kijön, játékos, kedves, aktív kuty - írják róla. Pórázon szépen sétál, szobatiszta. Oltva, chipezve, ivartalanítva fogadható örökbe. A menhely kizárólag családi házba adja örökbe, mivel egyedül hagyva hajlamos ugatni.
Dexi
Ez a tündéri kan kutyus nemrég múlt 11 éves, de jópár évet letagadhatna a korából. Fajtáját tekintve foxterrier keverék, eddigi élete eléggé szomorúan alakult. Táplánszentkereszten egy kiállítási ketrechez volt kikötve Alízzal, az anyjával. 3 társával együtt menekültek meg a làncról a menhely segítségével. Mint írják, emberekkel nagyon barátságos, szuka kutyákkal összeszoktatható, cicákkal való kapcsolata nem ismert. Játékos, kedves, alázatos kutya. Pórázon sétál, de nem árt gyakorolni, nem rombol, szobatiszta.
Sofia
Sofia, az újfundlandi szuka kutyus 9 éves. Neki is kijutott a negatív élményekből: gazdája nagyon rosszul tartotta, a mentéskor a szőre teljesen össze volt állva és csontsovány volt. Ennek ellenére emberekkel nagyon barátságos, kutyákkal is nagyon jól kijön - írják róla. Pórázon szépen sétál, lakásban nem rombol, szobatiszta, nyugodt kutya Keresik a szerető családot, aki szép hátralévő életet biztosít ennek a nagyon kedves öreglánynak.
Kutya örökbefogadás: mi a menete?
Az örökbefogadás a vasi állatvédőknél mindig felelős döntés, nem pedig gyors „gazdakeresés”.
- aki kiszemel magának egy kutyát, először bemutatkozó e-mailt vagy üzenetet küld, majd kitölti az örökbefogadási kérdőívet.
- ezt személyes találkozó követi, ahol a leendő gazdi és a kutya is megismerkednek egymással.
- a szervezet gondosan mérlegeli, hogy az állat és az ember életvitele, környezete és személyisége összeillik-e.
Minden kutya oltva, chipezve, féreghajtva és ivartalanítva kerül új otthonába, örökbefogadási szerződéssel és próbaidővel. Részletesen az örökbefogadás menetéről itt olvashatunk.
Ha beleszerettél valamelyikükbe, az Állatvédők Vasi Egyesületének Facebook-oldalán érdeklődhetsz róla! Természetesen vannak más kutyák, cicák, nyuszik is, akik várják az álomgazdit, őket szintén a közösségi oldalon lehet megnézni.