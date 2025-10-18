október 18., szombat

Babakocsit tolva

1 órája

Kutyatámadás a vasi faluban: babakocsit toló édesanyára rontott rá az állat

Címkék#pitbull#Deák Ferenc utcában#kisgyermekes édesanya#Gencsapátiban

Kutyatámadás ért egy kisgyermekes édesanyát Gencsapátiban, méghozzá a saját otthonuk előtt. Az anyuka babakocsit tolva, sétából ment haza, a kutyájukkal, amikor – állítja – egyszer csak előttük termett egy gazdátlanul kóborló pitbull. A fiatal nő a falu lakosságát szólítja meg és a kutyatulajdonosokat: viselkedjenek felelősen.

Vaol.hu
Kutyatámadás a vasi faluban: babakocsit toló édesanyára rontott rá az állat

Kutyatámadás Gencsapátiban. Képünk illusztráció!

Forrás: VN/archív

Fotó: Unger Tamás

„Tegnap kutyatámadás ért minket a saját kapubejáratunk előtt a Deák Ferenc utcában – írta a Gencsapátiban élő nő csütörtökön a közösségi oldalon. 

Kutyatámadás Gencsapátiban
Kutyatámadás Gencsapátiban
Forrás: Shutterstock

Kutyatámadás Gencsapátiban: nem először látnak kóbor ebeket az utcán

A részletekkel folytatja: "Egy pitbull kutya kóborolt gazdátlanul, amikor jöttünk haza a sétából babakocsival és a kutyámmal….Megvártuk messziről, merre indul el, befutott az utcánkba, majd a semmiből, amikor mentünk volna be, megjelent, és nekünk támadt gondolkodás nélkül. Védve a kutyámat, nem sokon múlt! Egyikünknek sem lett komolyabb baja, nekem kisebb zúzódásaim lettek", írja, hozzátéve, hogy nem a mostani volt az első eset, hogy kutyák vannak kinn az utcán gazdátlanul. 

A továbbiakban megkéri azokat, akik esetleg magukra ismernek, hogy viselkedjenek felelősségteljes kutyatartóként, a jövőben mindenki testi épségét vegyék figyelembe, "mielőtt valakinek komolyabb baja esik vagy haláleset történik, hiszen gyerekek, idősek és biciklisek is járnak azon az utcán". Azzal zárja: a posztját figyelemfelhívásnak szánja, és ha a továbbiakban is belefut ilyen esetekbe, megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

