Kutyatámadás a vasi faluban: babakocsit toló édesanyára rontott rá az állat

„Tegnap kutyatámadás ért minket a saját kapubejáratunk előtt a Deák Ferenc utcában – írta a Gencsapátiban élő nő csütörtökön a közösségi oldalon.

Kutyatámadás Gencsapátiban

– A részletekkel folytatja: "Egy pitbull kutya kóborolt gazdátlanul, amikor jöttünk haza a sétából babakocsival és a kutyámmal….Megvártuk messziről, merre indul el, befutott az utcánkba, majd a semmiből, amikor mentünk volna be, megjelent, és nekünk támadt gondolkodás nélkül. Védve a kutyámat, nem sokon múlt! Egyikünknek sem lett komolyabb baja, nekem kisebb zúzódásaim lettek", írja, hozzátéve, hogy nem a mostani volt az első eset, hogy kutyák vannak kinn az utcán gazdátlanul.

A továbbiakban megkéri azokat, akik esetleg magukra ismernek, hogy viselkedjenek felelősségteljes kutyatartóként, a jövőben mindenki testi épségét vegyék figyelembe, "mielőtt valakinek komolyabb baja esik vagy haláleset történik, hiszen gyerekek, idősek és biciklisek is járnak azon az utcán". Azzal zárja: a posztját figyelemfelhívásnak szánja, és ha a továbbiakban is belefut ilyen esetekbe, megteszi a szükséges intézkedéseket.