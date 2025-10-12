KVÍZ: itt még a térkép is mosolyog – csak a vérbeli vasiak ismerik ezeket a cuki településeneveket

Egy-egy helységnév sokat elárulhat a múltról, a tájról vagy a helyiek humoráról. Az érdekes településnevek között pedig akad jó néhány, amely már önmagában is mosolyt csal az ember arcára. Ezek a különleges hangzású elnevezések nemcsak a térképen tűnnek ki, hanem a mindennapokban is részei a vasi identitásnak.

Érdekes településnevek Vas megyébe Bejcgyertyános

Érdekes településnevek Vas vármegyéből - itt a térkép is mosolyog

Ha valaki csak átsuhan a megyén, könnyen megeshet, hogy elneveti magát egy-egy tábla láttán. A legtöbben például Pornóapátit emlegetik, amely mára országos ismertségre tett szert, de teljesen komolyan vehető, élő falu. Hasonlóan sokakat megmosolyogtat Simaság, ahol a név hallatán mindenki egy sík vidékre gondol, pedig a táj egészen más arcát mutatja. Rum, Sé, Nick, Ostffyasszonyfa, Chernelházadamonya vagy Hegyhátsál, mind olyan név, amit az ember sosem felejt el, ha egyszer hallotta. Ezek a települések ma már nemcsak pontok a térképen, hanem igazi legendák is, hiszen a nevük hallatán mindenki elmosolyodik, de a vasiak pontosan tudják: mindegyik mögött ott a múlt és a büszkeség.

Történelem hagyomány és humor egy helyen

A vas vármegyei településnevek nemcsak jókedvet csalnak az arcra, de egyben a megye múltját és népi hagyományait is őrzik. Szakértők szerint a legtöbb vasi név eredete mélyen gyökerezik a helyi történelemben, a táj jellemzőiben vagy a hajdani birtokviszonyokban. A VAOL gyűjtéséből is kiderül, hogy ezek a falunevek időtállóak, mert generációk óta összekapcsolják az embereket a szülőfölddel.

Bár ma már sokan csak mosolyognak rajtuk, a helyiek büszkén viselik a településük nevét, legyen az bármilyen rövid, hosszú vagy különös hangzású.

Te mennyire ismered Vas vármegye különleges településeit?

