23 perce
KVÍZ: itt még a térkép is mosolyog – csak a vérbeli vasiak ismerik ezeket a cuki településeneveket
Ha azt hitted, Vas vármegyében nincsenek meglepetések, tévedsz. Az érdekes településnevek sora bizonyítja, hogy a megye nemcsak tájban, hanem fantáziában is gazdag. Egyes falunevek annyira különlegesek, hogy még a helyieket is próbára teszik. Lássuk, hány ismerős név köszön vissza neked a vármegye térképéről!
Egy-egy helységnév sokat elárulhat a múltról, a tájról vagy a helyiek humoráról. Az érdekes településnevek között pedig akad jó néhány, amely már önmagában is mosolyt csal az ember arcára. Ezek a különleges hangzású elnevezések nemcsak a térképen tűnnek ki, hanem a mindennapokban is részei a vasi identitásnak.
Érdekes településnevek Vas vármegyéből - itt a térkép is mosolyog
Ha valaki csak átsuhan a megyén, könnyen megeshet, hogy elneveti magát egy-egy tábla láttán. A legtöbben például Pornóapátit emlegetik, amely mára országos ismertségre tett szert, de teljesen komolyan vehető, élő falu. Hasonlóan sokakat megmosolyogtat Simaság, ahol a név hallatán mindenki egy sík vidékre gondol, pedig a táj egészen más arcát mutatja. Rum, Sé, Nick, Ostffyasszonyfa, Chernelházadamonya vagy Hegyhátsál, mind olyan név, amit az ember sosem felejt el, ha egyszer hallotta. Ezek a települések ma már nemcsak pontok a térképen, hanem igazi legendák is, hiszen a nevük hallatán mindenki elmosolyodik, de a vasiak pontosan tudják: mindegyik mögött ott a múlt és a büszkeség.
Történelem hagyomány és humor egy helyen
A vas vármegyei településnevek nemcsak jókedvet csalnak az arcra, de egyben a megye múltját és népi hagyományait is őrzik. Szakértők szerint a legtöbb vasi név eredete mélyen gyökerezik a helyi történelemben, a táj jellemzőiben vagy a hajdani birtokviszonyokban. A VAOL gyűjtéséből is kiderül, hogy ezek a falunevek időtállóak, mert generációk óta összekapcsolják az embereket a szülőfölddel.
Bár ma már sokan csak mosolyognak rajtuk, a helyiek büszkén viselik a településük nevét, legyen az bármilyen rövid, hosszú vagy különös hangzású.
Te mennyire ismered Vas vármegye különleges településeit?
Készítettünk egy játékos, mégis elgondolkodtató kérdéssort a megye legérdekesebb nevű falvairól. Tedd próbára tudásod földrajzi kvízünkben!
Akár tízből tízet találtál el, akár csak párat, egy biztos: Vas vármegye településnevei megunhatatlanok. Mindegyik mögött ott a történelem, a humor és az a sajátos vasi büszkeség, ami összeköti az itt élőket. Ha kedvet kaptál, járd be ezeket a falvakat, és fedezd fel, milyen hangulat rejlik a nevek mögött, hiszen a térkép itt nemcsak tájékozódásra, hanem történetmesélésre is szolgál.