október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Játékra fel!

23 perce

KVÍZ: itt még a térkép is mosolyog – csak a vérbeli vasiak ismerik ezeket a cuki településeneveket

Címkék#Vasi#kvíz#játék#helyismeret

Ha azt hitted, Vas vármegyében nincsenek meglepetések, tévedsz. Az érdekes településnevek sora bizonyítja, hogy a megye nemcsak tájban, hanem fantáziában is gazdag. Egyes falunevek annyira különlegesek, hogy még a helyieket is próbára teszik. Lássuk, hány ismerős név köszön vissza neked a vármegye térképéről!

Sabjanics-Somlai Petra

Egy-egy helységnév sokat elárulhat a múltról, a tájról vagy a helyiek humoráról. Az érdekes településnevek között pedig akad jó néhány, amely már önmagában is mosolyt csal az ember arcára. Ezek a különleges hangzású elnevezések nemcsak a térképen tűnnek ki, hanem a mindennapokban is részei a vasi identitásnak.

Érdekes településnevek Vas megyébe
Érdekes településnevek Vas megyébe Bejcgyertyános
Forrás: Bejcgyertyános facebook oldala

Érdekes településnevek Vas vármegyéből - itt a térkép is mosolyog

Ha valaki csak átsuhan a megyén, könnyen megeshet, hogy elneveti magát egy-egy tábla láttán. A legtöbben például Pornóapátit emlegetik, amely mára országos ismertségre tett szert, de teljesen komolyan vehető, élő falu. Hasonlóan sokakat megmosolyogtat Simaság, ahol a név hallatán mindenki egy sík vidékre gondol, pedig a táj egészen más arcát mutatja. Rum, Sé, Nick, Ostffyasszonyfa, Chernelházadamonya vagy Hegyhátsál, mind olyan név, amit az ember sosem felejt el, ha egyszer hallotta. Ezek a települések ma már nemcsak pontok a térképen, hanem igazi legendák is, hiszen a nevük hallatán mindenki elmosolyodik, de a vasiak pontosan tudják: mindegyik mögött ott a múlt és a büszkeség. 

Történelem hagyomány és humor egy helyen

A vas vármegyei településnevek nemcsak jókedvet csalnak az arcra, de egyben a megye múltját és népi hagyományait is őrzik. Szakértők szerint a legtöbb vasi név eredete mélyen gyökerezik a helyi történelemben, a táj jellemzőiben vagy a hajdani birtokviszonyokban. A VAOL gyűjtéséből is kiderül, hogy ezek a falunevek időtállóak, mert generációk óta összekapcsolják az embereket a szülőfölddel. 
Bár ma már sokan csak mosolyognak rajtuk, a helyiek büszkén viselik a településük nevét, legyen az bármilyen rövid, hosszú vagy különös hangzású.

Te mennyire ismered Vas vármegye különleges településeit?

Készítettünk egy játékos, mégis elgondolkodtató kérdéssort a megye legérdekesebb nevű falvairól. Tedd próbára tudásod földrajzi kvízünkben!

1.
Pornóapáti - Hol található ez a sokakat megmosolyogtató nevű falu?
2.
Simaság - Mit gondolsz, miért emlegetik sokan mosolyogva ezt a falut?
3.
Sé - Melyik nagyváros mellett található ez a rövid nevű település?
4.
Rum - Mit gondolsz, mit mondanak legtöbben, amikor először hallják a falu nevét?
5.
Ostffyasszonyfa - Mi teszi ismertté ezt a vasi falut a név különlegességén túl?
6.
Hegyhátsál - Hol található ez a különleges nevű település?
7.
Nick - Miért szokták megmosolyogni ezt a településnevet?
8.
Chernelházadamonya - Melyik város található legközelebb a településhez?
9.
Gyanógeregye - Körülbelül hányan élnek a községben?
10.
Bejcgyertyános - Mi teszi különlegessé a környékbeli falvak között?

Akár tízből tízet találtál el, akár csak párat, egy biztos: Vas vármegye településnevei megunhatatlanok. Mindegyik mögött ott a történelem, a humor és az a sajátos vasi büszkeség, ami összeköti az itt élőket. Ha kedvet kaptál, járd be ezeket a falvakat, és fedezd fel, milyen hangulat rejlik a nevek mögött, hiszen a térkép itt nemcsak tájékozódásra, hanem történetmesélésre is szolgál.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu