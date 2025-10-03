október 3., péntek

Legendás filmek

1 órája

Retro sorozatok: ha emlékszel milyen volt, amikor nem volt hétfőn adás, ez a kvíz menni fog

Címkék#Isaura#Onedin#Surda#film

Felejthetetlenek: Isaura, Surda, Derrick, Onedinék. De vajon mennyire emlékszel a 70-es, 80-as évek retro sorozataira?

Vaol.hu

Egy országot ültettek a tévéképernyők elé ezek a televíziós sorozatok. A 70-es, 80-as években ezek a legendás sorozatok mentek: családregények, krimik és drámák. Nem volt nehéz, hiszen egy tévécsatorna létezett. Együtt izgultunk, hogy legyen jó szele az Onedin család hajóinak, hogy Isaura legyőzi-e Leonsiot, hogy időben kapjon kávét Surda, hogy Blažej doktor ne bukjon le otthon a felesége előtt, vagy később, hogy Brinkmann professzornak sikerül-e elbűvölnie, Christát. És persze ott voltak az Ewingok, akik mindig győztek a Dallasban. Te tudoda megfejtést a kvízünkre?

kvíz
 

Ha emlékszel ezekre a retro sorozatokra, kezdj is bele! Jönnek a régi fotók és a kvíz:

1.
Melyik brit sorozat mesélte el egy hajózási vállalkozás felemelkedését a 19. századi Liverpoolban?
2.
Melyik országban készült a Rabszolgasors (Isaura) című sorozat?
3.
Melyik sorozat kezdődött Csajkovszkij híres hegedűversenyének dallamával?
4.
Hogyan hívták dr. Brinkmann fiát, aki szintén orvos volt a sorozatban?
5.
Melyik sorozatban találkozhattunk a „Kit szeretsz, bébi?” szállóigével?
6.
A Nők a pult mögött című sorozat melyik országban készült?
7.
A Rabszolgasors (Escrava Isaura) főszereplője, Isaura melyik gonosz földbirtokos elnyomása alatt szenvedett?
8.
Mi volt a legendás főorvos neve a Kórház a város szélén sorozatban?
9.
Milyen szakmához köthető munkát végzett Surda a sorozatban?

 

