Bozsoki Őszi Vigadalom – Nyitott kapukkal és meleg szívvel várt a Laci Pajtás - fotók

A bozsoki dombok között igazi falusi vendégszeretetet, az egész családnak szóló hagyományőrző programokat és az ősz legfinomabb ízeit ígérte meghívójában a Laci Pajtás.

Bozsoki Őszi Vigadalom – Nyitott kapukkal és meleg szívvel várt a Laci Pajtás.

Fotó: Kóbor Szonja

Így is lett: a gyerekek kora délutántól játszhattak – például ügyességi játékokat kukoricával – kézműveskedhettek is, a felnőttek kóstolhattak és nosztalgiázhattak, a nagyszülők pedig feleleveníthették a régi idők ízeit és emlékeit. Nagy sikert aratott Laci Pajtás helyben sütött töpörtyűje, valamint Süti Anyó – Banga Lászlóné Anikó – kukoricamáléja és sütőtökkel megbolondított kemencés langallója. A vásári forgatagban díszeket, termésbábokat, koszorúkat, kopogtatókat, kerámiákat, mézet, lisztet, olajat, lekvárokat és dísztököt is vásárolhattunk a pajtaudvarban, csutkababát készíthettünk, sült gesztenye illata szállt. Helyi és környékbeli manufaktúrák, iparművész, keramikus kínálták portékáikat; ahogy helyi és környékbeli fellépők követték egymást a rendezvénysátorban is: a Móka Palota hozta el Bozsokra népszerű zenés-interaktív gyermekműsorát, óriásbuborék show-ját.