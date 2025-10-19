1 órája
Bozsoki Őszi Vigadalom – Nyitott kapukkal és meleg szívvel várt a Laci Pajtás - fotók
Különleges, egész délutánt és estét betöltő programra, a Bozsoki Őszi Vigadalomba várták a vendégeket szombaton a Kerekes Cukrászda udvarára. Sokan éltek a meghívással a Kőszeghegyaljáról és távolabbról is – hamisítatlan őszi hangulatban telt az idő a Laci Pajtás melegében, a pajta udvarán és a rendezvénysátorban.
Forrás: Kóbor Szonja
A bozsoki dombok között igazi falusi vendégszeretetet, az egész családnak szóló hagyományőrző programokat és az ősz legfinomabb ízeit ígérte meghívójában a Laci Pajtás.
Ízekben, színekben gazdag Bozsoki Őszi Vigadalom a Laci Pajtásban
Így is lett: a gyerekek kora délutántól játszhattak – például ügyességi játékokat kukoricával – kézműveskedhettek is, a felnőttek kóstolhattak és nosztalgiázhattak, a nagyszülők pedig feleleveníthették a régi idők ízeit és emlékeit. Nagy sikert aratott Laci Pajtás helyben sütött töpörtyűje, valamint Süti Anyó – Banga Lászlóné Anikó – kukoricamáléja és sütőtökkel megbolondított kemencés langallója. A vásári forgatagban díszeket, termésbábokat, koszorúkat, kopogtatókat, kerámiákat, mézet, lisztet, olajat, lekvárokat és dísztököt is vásárolhattunk a pajtaudvarban, csutkababát készíthettünk, sült gesztenye illata szállt. Helyi és környékbeli manufaktúrák, iparművész, keramikus kínálták portékáikat; ahogy helyi és környékbeli fellépők követték egymást a rendezvénysátorban is: a Móka Palota hozta el Bozsokra népszerű zenés-interaktív gyermekműsorát, óriásbuborék show-ját.
Bozsoki Őszi VigadalomFotók: Kóbor Szonja
A Bozsoki Dalárda is bevonta dalos műsora alatt a közönséget. Később a Sunday Brunch állt színpadra. A feltörekvő rockbanda visszatérő vendége a bozsokiaknak. Az este az önfeledt mulatás jegyében telt: a Kvarc Duó slágereket, örökzöldeket hozott a közönségnek. A Kerekes Cukrászda lelkes támogatója a helyi focicsapatnak: a Bozsok SE U14-e játékosainak ünnepélyesen is átadták az új mezeket – ez is belefért a délutánba.