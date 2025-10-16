Két szombathelyi utca, egy gond: egyirányúsítás lehet a megoldás!

Lakossági fórumot tartottak két utca forgalmi rendjének módosításáról a szombathelyi Jászai Utcai Közösségi Térben szerda délután. A Hajdú utca ügyét mintegy másfél tucat ott élő, míg a Szőllősi sétány problémáit kilenc lakó vitatta meg. A meglepően nyugodt hangulatú fórumot Németh Ákos tanácsnok és Bonti Tamás, a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály kommunális irodájának irodavezetője moderálta.

Lakossági fórum: Németh Ákos tanácsnok arról biztosította a Hajdú utca lakóit, hogy az önkormányzat a többségi akaratot támogatja, ők is azt szeretnék, hogy megoldódjon a helyzet Fotó: Szendi Péter

Az mindegyik fórum elején elhangzott, hogy a szombathelyi önkormányzat részéről nincsen meggyőzési szándék semmilyen megoldás irányába, a lakók többségi akaratát fogják a bizottsági ülésre vinni, másrészt pedig, hogy az elmúlt két évtizedben megduplázódott az autók száma, amin nem tudnak változtatni. Amit tehetnek, hogy az érintett utcákra nehezedő nyomást a forgalom szabályozásával úgy oszlatják el, hogy az a lehető legkisebb kellemetlenséggel járjon az ott élők számára. Az persze gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy olyan megoldásban kár lenne reménykedni, ami mindenkinek megfelel.

A Hajdú utca valamikor egy szűk, pár száz méter hosszú alacsony forgalmú útja volt a déli városrésznek, mióta azonban két lakópark is felépült az itt található, hajdan volt ipari övezetben, a három állításból már csak kettő igaz. Igaz, annak idején kifejezett társadalmi igény mutatkozott arra, hogy inkább legyenek a területen házak, mint üzemek, na de lakóparkra nem gondolt senki. Aztán valaki mégiscsak arra gondolt.

Lakossági fórum: mivel mindenkinek igaza van, nehéz jó döntést hozni

Az itt élők hosszasan meséltek az építkezés alatt elszenvedett kellemetlenségekről, a zajról, a megrepedt házfalakról és az elviselhetetlen forgalomról. Ráadásul állítólag egy csomó dolog nem is úgy épült, ahogyan arról eredetileg szó volt. A beígért játszótérből nem lett semmi, a kötelezően előírt zöldfelületek jó részén meg parkolók épültek. Csakhogy parkolóból nem lett elég így sem, ezért aztán a lakóparkban élők, vagy az oda igyekvő látogatók a Hajdú utcában parkolnak. Mivel sokan vannak, az utca lakóinak az is baj, ha mindezt szabályosan teszik, hiszen közterületen mindenki oda áll, ahová akar, de sokszor állnak az itt élők kapu bejárója elé is. Volt, aki ezt szóvá is tette, másnap reggelre ürülékkel kenték be a kapuját.

A lakók úgy érzik, a helyzet tarthatatlan, csakhogy a lakópark magánterület, így itt az önkormányzat nem tehet semmit, például nem bírságolhat és nem írhatja elő, hogy merre hajthatnak ki az itt élők.

Egy dolgot kérhetnek az önkormányzattól a Hajdú utcaiak, egyirányúsítsák az utcájukat. Aztán fél év múlva kiértékelik a tapasztalatokat és ha a módosítás nem vált be, a város megpróbálhat valami mást, vagy visszaállíthatja az eredeti helyzetet.

De persze nem egyszerű ez sem, mert nemcsak az a kérdés, hogy melyik irányban legyen egyirányú az utca, hanem például az is, hogy melyik oldalon parkoljanak majd az autók, mivel a kétoldali parkolás az utca szűkössége miatt szóba sem jöhet. Lesz akinek az lesz a baj, hogy miért az ő felén állnak az autók, más meg azzal lesz elégedetlen, hogy miért az ő oldalán halad a forgalom. Nem lehet igazságot tenni, hiszen igaza van mindenkinek, az egyirányúsítás ráadásul kihat a környék utcáinak forgalmára is, és bármit amúgy sem lehet megtenni, annak az általános elvnek például, hogy a forgalmat minél előbb le kell vezetni, mindenképpen érvényesülnie kell.

A lakópark nemcsak az utcában, de alatta is gondot okozott, a hatvanas évek elején lefektetett csővezetékek nem bírták a megnövekedett terhelést, ezért sorozatosak voltak itt a csőtörések. A problémának ez a része rövidesen várhatóan megoldódik, az utcát ugyanis éppen felújítják, ezért is jött az ötlet, hogy egyúttal az utcában eluralkodott káoszt is időszerű volna orvosolni. A lakók többsége egyetértett abban, hogy az utca egyirányúsítása lehet a megoldás, végül úgy határoztak, hogy az önkormányzat egyeztet a közlekedési hatósággal és januárban visszatérnek a kérdésre. Korábban is volt már, hogy a lakók a megnövekedett forgalomra hivatkozva, utcájuk egyirányúsítását kérték.

Nem ugyanaz az utca, de ugyanaz a gond

A Szőllősi sétány esetében hasonló a helyzet, itt többen a sétány szóba kapaszkodva azt szerették volna, ha a sétány tényleg sétány lehetne végre, utcán játszadozó gyerekekkel. Ezek az álmok azonban az utcában épülő 36 lakásos társasház miatt, mostanra nagyjából mindenkiben szertefoszlottak. A megoldás itt is talán az egyirányúsítás lehetne, de persze illúziói nincsenek senkinek, az új lakóknak is járniuk kell majd valamerre, és valahol meg is kell majd állniuk. Akármi lesz is az irány, a környék forgalma okvetlenül nőni fog.