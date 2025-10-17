Ezt jó, ha tudod
Részleges látogatási tilalom a szombathelyi kórház egyik osztályán
A légúti fertőzések számának további emelkedésére tekintettel, a betegek védelme érdekében, 2025. október 18-tól visszavonásig részleges látogatási tilalom életbe a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház alábbi osztályán: Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály - közölte az intézmény.
