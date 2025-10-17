október 17., péntek

Hedvig névnap

Részleges látogatási tilalom a szombathelyi kórház egyik osztályán

A légúti fertőzések  számának további emelkedésére tekintettel, a betegek védelme érdekében, 2025. október 18-tól visszavonásig részleges látogatási tilalom életbe a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház alábbi osztályán: Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály - közölte az intézmény.

 

 

