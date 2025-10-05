október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dáma a hegyen

22 perce

Lavina sodort el három hegymászót Szlovéniában

Címkék#lavina#Jesenice#Zelenicen#Szlovénia

Elsodort egy lavina három horvát hegymászót Szlovéniában, a Tosc hegyen, a Júlia-Alpok középső részén - jelentette vasárnap a szlovén 24ur nevű hírportál a helyi hatóságokat idézve.

Vaol.hu

A lavina után azonnal mentőakció indult, amelyben rendőrök és a Szlovén Hegyi Mentőszolgálat tagjai vesznek részt. Az első információk szerint az eltűnt hegymászók a Vodnikov dom menedékháznál váltak le csoportjukról, és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére továbbmentek a 2275 méter magas Tosc csúcs felé. 

lavina
Lavina, a fehér gyilkos
Fotó: Shutterstock

 Négy horvát társuk a menedékházban maradt. A hegymászók egy szakaszon lavinát indíthattak el, amely elsodorta őket. A keresésben a Radovljica, Bohinj és Jesenice hegyi mentőszolgálat egységei, valamint a kranji rendőrkapitányság munkatársai vesznek részt. A rossz időjárás miatt egyelőre helikoptert nem tudnak bevetni.

Lavina: 800 méter magasságban a hóhatár

Szlovéniát pénteken erős hidegfront érte el, és a hóhatár egyes helyeken 800 méter tengerszint feletti magasságba esett vissza. A meteorológiai szolgálat adatai szerint vasárnap a szlovén hegyekben Kredaricán 25, Zelenicen 19, Vogelon 17, Vrsicen 14, míg Krvavecon 11 centiméter friss hó hullott.

Ausztria szerte is havazott. A tudósítsunk IDE kattintva érhető el>>

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu