Figyelem! Több államigazgatási rendszernél is leállásra kell készülni

A feol.hu bukkant rá a Kormányablak tájékoztatására, miszerint november 1-jén 21 órától ütemezett karbantartás miatt a Központi Azonosítási Ügynökön – KAÜ – keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető és ideiglenes leállás jön.

Forrás: Shutterstock

Ideiglenes leállásra kell készülni

Ezen kívül az Ügyfélkapu+ működésében és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatóak, tervezett informatikai karbantartás miatt. Ez a DÁP, az Ügyfélkapu+ és a NAV rendszereit is érinti.

Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra. A karbantartás idején a rendszerbe történő belépés kizárólag a KAÜ-n keresztül lehetséges, KAÜ-belépés nélkül pedig csak korlátozott ügyintézésre – például időpontfoglalásra, előregisztrációra vagy lejárt okmányok cseréjére – nyílik lehetőség.

Felhívják a figyelmet, hogy a Központi Kormányablakban vezetői engedély honosítása miatt foglalt időpontnál csak azok az ügyfelek ügyintézésére kerül sor, akiknek a nevére szólt az időpontfoglalás.