A legkínosabb bakik a magyar tévézés történetében

A magyar televíziózás történetében számtalan emlékezetes pillanat született, amikor a műsorvezetők, riporterek és vendégek váratlan helyzetekbe kerültek élő adásban. Összegyűjtöttük a legkínosabb bakikat, amelyek örökre beírták magukat a média történetébe.

A profik is emberek, néha ők is hibáznak. A legkínosabb bakikat gyűjtöttük össze az elmúlt évekből.

1. Szarvas László káromkodása a TV2-n

A TV2 "Jó estét, Magyarország!" című műsorának egyik legemlékezetesebb bakija, amikor Szarvas László úgy indította az adást: "Hát ez k*rva jó! Azt mondják fél perc..." A műsorvezető nem tudta, hogy már adásban vannak, így a káromkodás is kiment az éterbe. A technikai hiba miatt a kameraman lett a felelős, és őt állítólag el is bocsátották az incidens miatt.

2. Demcsák Zsuzsa röhögőgörcse élő adásban

Demcsák Zsuzsa a Mokka című reggeli műsorban olyan nevetőgörcsöt kapott a szarvasok párzási időszakáról szóló beszélgetés alatt, hogy nem tudta abbahagyni a röhögést. A műsorvezetőnő viselkedése miatt olyan kellemetlenné vált a helyzet, hogy a riportalany is zavarba jött. Később egy szamár-témájú hírrel kapcsolatban is hasonló nevetőgörcs tört rá.

3. Stohl András esése a Csillag születik színpadán

Stohl András hatalmas eséssel nyitotta meg a Csillag születik élő adását, amikor a lépcsőn leesett. A műsorvezető profi módon azonnal talpra állt és folytatta a munkát, Ördög Nóra pedig humorosan mentette a helyzetet: "Az ilyen pillanatokért szeretjük az élő műsorokat". Fénysebességgel reagált, és amikor véget ért a zene, már ismét Ördög Nóra mellett állt a színpadon.

4. A Kívánságkosár technikusa ugrott egy hasast

A Duna TV Kívánságkosár című műsorában történt az egyik legviccesebb baki, amikor egy technikus beleragadt a díszletbe, miközben folytatódott a műsor. Amikor rájött, hogy adásban van, hasra vágta magát és a földön csúszva próbált bekúszni a díszlet mögé. A mentési kísérlete azonban már késő volt, a röhejes malőr adásba került, így a műsor legviccesebb epizódját forgatták le.

5. Szellő István és Erős Antónia név-bakija 

Magyarország leghíresebb híradós párosa sem kerülhette el a bakikat. Szellő István egy alkalommal "Anitának" szólította Erős Antóniát, aki annyira nevetni kezdett, hogy az adás végéig már nem bírta ki újabb nevetéshullámok nélkül. Antónia később megjegyezte: "Jó, de az Anita legalább hasonlított a nevemre. Nelli is voltam már. Betti is voltam."

6. Péter Árpád, a vacogó riporter

Az M1 riportere, Péter Árpád élőben jelentkezett be a zalai hóhelyzetről, de technikai hiba miatt nem hallotta, hogy adásban van. Így csak csendben, kissé vacogva állt az út szélén a hóesésben, míg a stúdióban várták, hogy elkezdjen beszélni. A helyzet annyira kínos volt, hogy a nézők egyértelműen látták: valami nincs rendben a tudósítással.

7. Verebes István vendége, aki nem az a vendég volt

Verebes István a Nap-kelte című műsorban beszélgetett volna vendégével, de egy másik vendég érkezett, akiről a műsorvezető nem is tudott. Végül egy elég kínos, interjúnak nem igazán nevezhető beszélgetés ment le élő adásban.


 

 

