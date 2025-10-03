38 perce
A legkínosabb bakik a magyar tévézés történetében
A magyar televíziózás történetében számtalan emlékezetes pillanat született, amikor a műsorvezetők, riporterek és vendégek váratlan helyzetekbe kerültek élő adásban. Összegyűjtöttük a legkínosabb bakikat, amelyek örökre beírták magukat a média történetébe.
A profik is emberek, néha ők is hibáznak. A legkínosabb bakikat gyűjtöttük össze az elmúlt évekből.
1. Szarvas László káromkodása a TV2-n
A TV2 "Jó estét, Magyarország!" című műsorának egyik legemlékezetesebb bakija, amikor Szarvas László úgy indította az adást: "Hát ez k*rva jó! Azt mondják fél perc..." A műsorvezető nem tudta, hogy már adásban vannak, így a káromkodás is kiment az éterbe. A technikai hiba miatt a kameraman lett a felelős, és őt állítólag el is bocsátották az incidens miatt.
2. Demcsák Zsuzsa röhögőgörcse élő adásban
Demcsák Zsuzsa a Mokka című reggeli műsorban olyan nevetőgörcsöt kapott a szarvasok párzási időszakáról szóló beszélgetés alatt, hogy nem tudta abbahagyni a röhögést. A műsorvezetőnő viselkedése miatt olyan kellemetlenné vált a helyzet, hogy a riportalany is zavarba jött. Később egy szamár-témájú hírrel kapcsolatban is hasonló nevetőgörcs tört rá.
3. Stohl András esése a Csillag születik színpadán
Stohl András hatalmas eséssel nyitotta meg a Csillag születik élő adását, amikor a lépcsőn leesett. A műsorvezető profi módon azonnal talpra állt és folytatta a munkát, Ördög Nóra pedig humorosan mentette a helyzetet: "Az ilyen pillanatokért szeretjük az élő műsorokat". Fénysebességgel reagált, és amikor véget ért a zene, már ismét Ördög Nóra mellett állt a színpadon.
4. A Kívánságkosár technikusa ugrott egy hasast
A Duna TV Kívánságkosár című műsorában történt az egyik legviccesebb baki, amikor egy technikus beleragadt a díszletbe, miközben folytatódott a műsor. Amikor rájött, hogy adásban van, hasra vágta magát és a földön csúszva próbált bekúszni a díszlet mögé. A mentési kísérlete azonban már késő volt, a röhejes malőr adásba került, így a műsor legviccesebb epizódját forgatták le.
5. Szellő István és Erős Antónia név-bakija
Magyarország leghíresebb híradós párosa sem kerülhette el a bakikat. Szellő István egy alkalommal "Anitának" szólította Erős Antóniát, aki annyira nevetni kezdett, hogy az adás végéig már nem bírta ki újabb nevetéshullámok nélkül. Antónia később megjegyezte: "Jó, de az Anita legalább hasonlított a nevemre. Nelli is voltam már. Betti is voltam."
6. Péter Árpád, a vacogó riporter
Az M1 riportere, Péter Árpád élőben jelentkezett be a zalai hóhelyzetről, de technikai hiba miatt nem hallotta, hogy adásban van. Így csak csendben, kissé vacogva állt az út szélén a hóesésben, míg a stúdióban várták, hogy elkezdjen beszélni. A helyzet annyira kínos volt, hogy a nézők egyértelműen látták: valami nincs rendben a tudósítással.
7. Verebes István vendége, aki nem az a vendég volt
Verebes István a Nap-kelte című műsorban beszélgetett volna vendégével, de egy másik vendég érkezett, akiről a műsorvezető nem is tudott. Végül egy elég kínos, interjúnak nem igazán nevezhető beszélgetés ment le élő adásban.