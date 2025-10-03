A legkínosabb bakik a magyar tévézés történetében

A profik is emberek, néha ők is hibáznak. A legkínosabb bakikat gyűjtöttük össze az elmúlt évekből.

1. Szarvas László káromkodása a TV2-n

A TV2 "Jó estét, Magyarország!" című műsorának egyik legemlékezetesebb bakija, amikor Szarvas László úgy indította az adást: "Hát ez k*rva jó! Azt mondják fél perc..." A műsorvezető nem tudta, hogy már adásban vannak, így a káromkodás is kiment az éterbe. A technikai hiba miatt a kameraman lett a felelős, és őt állítólag el is bocsátották az incidens miatt.

2. Demcsák Zsuzsa röhögőgörcse élő adásban

Demcsák Zsuzsa a Mokka című reggeli műsorban olyan nevetőgörcsöt kapott a szarvasok párzási időszakáról szóló beszélgetés alatt, hogy nem tudta abbahagyni a röhögést. A műsorvezetőnő viselkedése miatt olyan kellemetlenné vált a helyzet, hogy a riportalany is zavarba jött. Később egy szamár-témájú hírrel kapcsolatban is hasonló nevetőgörcs tört rá.

3. Stohl András esése a Csillag születik színpadán

Stohl András hatalmas eséssel nyitotta meg a Csillag születik élő adását, amikor a lépcsőn leesett. A műsorvezető profi módon azonnal talpra állt és folytatta a munkát, Ördög Nóra pedig humorosan mentette a helyzetet: "Az ilyen pillanatokért szeretjük az élő műsorokat". Fénysebességgel reagált, és amikor véget ért a zene, már ismét Ördög Nóra mellett állt a színpadon.

4. A Kívánságkosár technikusa ugrott egy hasast

A Duna TV Kívánságkosár című műsorában történt az egyik legviccesebb baki, amikor egy technikus beleragadt a díszletbe, miközben folytatódott a műsor. Amikor rájött, hogy adásban van, hasra vágta magát és a földön csúszva próbált bekúszni a díszlet mögé. A mentési kísérlete azonban már késő volt, a röhejes malőr adásba került, így a műsor legviccesebb epizódját forgatták le.

5. Szellő István és Erős Antónia név-bakija

Magyarország leghíresebb híradós párosa sem kerülhette el a bakikat. Szellő István egy alkalommal "Anitának" szólította Erős Antóniát, aki annyira nevetni kezdett, hogy az adás végéig már nem bírta ki újabb nevetéshullámok nélkül. Antónia később megjegyezte: "Jó, de az Anita legalább hasonlított a nevemre. Nelli is voltam már. Betti is voltam."