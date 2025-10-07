22 perce
Ha nindzsás, kutyaszépségszalon vagy dzsungelrobot-lego az álma, most figyeljen! Több száz doboz legót árvereznek el
Érdekli 48 darab legó kutyaszalon? Ha igen, és nem bánja, hogy még vennie kell mellé félezer másfajta legót és amúgy is van felesleges 2,6 milliója, akkor van egy jó hírünk!
A Magyarországon felszámolási eljárás alatt álló gazdasági társaságok és civil szervezetek vagyontárgyainak nyilvános értékesítése az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) oldalán valósul meg. A kalapács alá kerülő autók, ipari gépek és telephelyek sűrűjében itt bukkantunk egy jó nagy adag legóra, amit árverés útján kívánnak értékesíteni.
Elsőre nem tűnik kimondottan jó üzletnek 2,63 millióért bevásárolni 2023-ban gyártott legóból, mivel az 591 darabból álló készlet tételenkénti átlagára 4.450 forintra jön ki, ennyiért pedig – gondolhatnánk – akár a boltban is megkaphatnánk a játékokat, viszont ha tüzetesebben megvizsgáljuk, hogy pontosan mi kerül kalapács alá, akkor egyrészt igazi ritkaságokat is találhatunk, amelyek még a játékok gyártójának hivatalos honlapján sem elérhetők, meg hát melyik gyereknek és apukának ne lenne szüksége egy 13 ezer forintos Mars-kutató űrsiklóra, vagy egy 30 ezer forintos nindzsás készletre, ahogyan 48 darab 7 ezer forintos kutyaszépségszalon, és tucatnyi 8 ezer forintos Schleich (játékfigura gyártó) dzsungelrobot nélkül sem teljes az élet, ráadásul annak, aki megszerzi a több mint félezer dobozt számláló készletet, többé nem lesz gondja ajándékra!
Tíz nap múlva indul a küzdelem a legókért!
Az árverésre október 16-ig lehet jelentkezni, a licitálás kezdete október 17., míg tervezett vége november 1. Az árverési előleg összege: 131.500 forint. A felszámolás alatt álló cég vagyonának egyébként, alig több mint 1 százaléka a közel 600 doboz legó, ugyanitt a nehéz helyzetbe került kft. három ingatlana is kalapács alá kerül közel 200 millió forintért, a hitelezők legnagyobb örömére.