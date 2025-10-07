Ha nindzsás, kutyaszépségszalon vagy dzsungelrobot-lego az álma, most figyeljen! Több száz doboz legót árvereznek el

A Magyarországon felszámolási eljárás alatt álló gazdasági társaságok és civil szervezetek vagyontárgyainak nyilvános értékesítése az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) oldalán valósul meg. A kalapács alá kerülő autók, ipari gépek és telephelyek sűrűjében itt bukkantunk egy jó nagy adag legóra, amit árverés útján kívánnak értékesíteni.

A legóhalomra licitálni az Elektronikus Értékesítési Rendszer oldalán lehet Illusztráció: MW/archív

Elsőre nem tűnik kimondottan jó üzletnek 2,63 millióért bevásárolni 2023-ban gyártott legóból, mivel az 591 darabból álló készlet tételenkénti átlagára 4.450 forintra jön ki, ennyiért pedig – gondolhatnánk – akár a boltban is megkaphatnánk a játékokat, viszont ha tüzetesebben megvizsgáljuk, hogy pontosan mi kerül kalapács alá, akkor egyrészt igazi ritkaságokat is találhatunk, amelyek még a játékok gyártójának hivatalos honlapján sem elérhetők, meg hát melyik gyereknek és apukának ne lenne szüksége egy 13 ezer forintos Mars-kutató űrsiklóra, vagy egy 30 ezer forintos nindzsás készletre, ahogyan 48 darab 7 ezer forintos kutyaszépségszalon, és tucatnyi 8 ezer forintos Schleich (játékfigura gyártó) dzsungelrobot nélkül sem teljes az élet, ráadásul annak, aki megszerzi a több mint félezer dobozt számláló készletet, többé nem lesz gondja ajándékra!

Tíz nap múlva indul a küzdelem a legókért!

Az árverésre október 16-ig lehet jelentkezni, a licitálás kezdete október 17., míg tervezett vége november 1. Az árverési előleg összege: 131.500 forint. A felszámolás alatt álló cég vagyonának egyébként, alig több mint 1 százaléka a közel 600 doboz legó, ugyanitt a nehéz helyzetbe került kft. három ingatlana is kalapács alá kerül közel 200 millió forintért, a hitelezők legnagyobb örömére.