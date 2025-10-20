Fényes és zöld - ma éjjel nagyon közel lesz hozzánk a Lemmon üstökös

Általában 1350 évente tér vissza hozzánk, a Mount Lemmon Obszervatórium távcsöve janurban fedezte fel: aktív és idén újra láthatjuk a Lemmon üstköst. A koponyeg.hu cikkéből kiderül, az üstökös nagyon messziről, a Naprendszer külső térségeiből érkezik felénk. Eláruljuk, mikor láható a Lemmon üstökös.

Nagyon közel lesz hozzánk a zölden fénylő Lemmon üstökös

Fotó: Shutterstock

Mikor láthatjuk a Lemmon üstököst?

A Lemmon üstökös október 15. és 26. között akár szabad szemmel is megfigyelhető az esti égbolton. Október 21-én halad el a legközelebb a Föld mellett, így ma éjjel lesz érdemes a legjobban figyelni, az Ökörhajcsár csillagképet, az Izar csillag közelében, naplemente után, nyugati irányban. Aki teheti, fényszennyezéstől mentes helyet válasszon a megfigyelésre.

Miért zöld?

A köpönyeg.hu azt írja, az üstökös zöld színű és hosszú csóvát húzva maga után. Ezt az okozza, hogy ahogyan közel kerül a naphoz, elpárolog róla a jég, a gázok és a por. Ezek okozzák a csóvát. A jellegzetes, zöld színért pedig a szénmolekulák kibocsátása a felelős.