Lemondta minden koncertjét a népszerű magyar együttes

Szomorú hírt közölt a magyar együttes a rajongóival. A Vad Fruttik Zenekar nem lép fel idén többet. A döntést a kényszer szülte, egészségügyi okok miatt maradnak el a bulik - osztotta meg közösségi oldalán az együttes.

Lemondta minden koncertjét az együttes

Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei évre meghirdetett Vad Fruttik koncertet - írta a zenekar.

Nagyon sajnáljuk, bízunk benne, hogy jövőre bepótolhatjuk az elmaradt találkozásokat és újra együtt énekelhetünk veletek – még nagyobb lendülettel, egészséges hangszálakkal!

Így tudod visszakapni a jegyed árát

A Tixa rendszeren keresztül megvásárolt jegyek automatikusan visszatérítésre kerülnek, ezzel további teendő nincs.

A jegyek árát legkésőbb 30 napon belül mindenki visszakapja arra a számlára, amellyel a vásárlás történt.

Ticketswap oldalon keresztül vásárolt jegy esetén a Ticketswap ügyfélszolgálatát kell keresni a visszaigényelt jegy árának megtérítése kapcsán.

A Vad Fruttik október 24-én és 25-én dupla koncerttel lépet volna fel Budapesten a Dürer Kert helyszínén.

Teltházas koncertet adott a Vad Fruttik Szombathelyen

A Vad Fruttik március 29-én lépett fel Szombathelyen. Teltház előtt zenéltek: ez volt az első komplett turnéjuk, ami nem klubhelyszíneken zajlott, hanem kulturális központokban, színháztermekben. Az együttes 20 éve alakult, a Lehetek én is című számuk volt az igaz áttörést hozó slágerük, 2007 körül.