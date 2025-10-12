október 12., vasárnap

Lendület és tettrekészség Acsádon

Lendület és tettrekészség – ezt tapasztalta Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője Acsád új polgármesterének munkája kapcsán.

Horváth László

Ágh Péter kiemelte, mindez a közösség erősödésével jár, amihez a szüreti rendezvény is hozzájárult. Jó volt látni, ahogy mindenki – a helyi lakosok, focisták, vadászok, máltaiak, babakocsisok – sorban követték egymást. Aki pedig nem bírta volna a sétát, azt kisvonattal vitték. Jó úton halad tehát Acsád – így tovább!

Györe Eszter polgármester, valamint Ágh Péter országgyűlési képviselő
Fotó: Koszorú Mihály

- A napokban ezért Ágh Péter, valamint a polgármester egy újabb fejlesztésről is egyeztetett: az Acsádból Meszlen felé vezető kanyar felújítását már el is kezdte a Magyar Közút.

Acsádon egykoron, a szülőhegyen nagy múltja volt a szőlőtermesztésnek. Négy évvel ezelőtt a településen egy fontos hagyomány elevenítettek fel. Idén volt 45 éve, hogy megtartották az utolsó szüreti mulatságot. Akkoriban az volt a szokás, hogy a menet elején a legifjabb házaspár ment. A településen idén három esküvő volt, de mind egy napon, így ők hatan vezették a menetet.

- A szüreti felvonulás fontos eseménye falunknak, hiszen összefogja a közösségeket, baráti társaságokat – mondta Györe Eszter polgármester. - Az előzetes felívásunkra sokan jelentkeztek. Mindenki lelkesen készült, hogy minél pompásabb legyen a mentet, amelyet idén 13 traktor, és közel 200 felvonuló alkotott

