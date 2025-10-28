október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Levéltári nap - A reformkori Vas vármegye

Címkék#Magyar Nemzeti Levéltár Vas Vármegyei Levéltára#Reichard-nyomda#reformkori#Batthyány Lajos#történet

Vaol.hu
Levéltári nap - A reformkori Vas vármegye

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Vármegyei Levéltára Vas vármegye a reformkorban címmel rendezett Levéltári Napot tegnap. Köszöntőt mondott dr. Melega Miklós, a MNL Vas Vármegyei Levéltára igazgatója. Az előadások között szó volt a vépi uradalom reformkori malmairól, a meszleni nyomozásról az 1845-ben talált római aranylelet után. 

Levéltári nap. Az első sorban: dr. Melega Miklós levéltárigazgató. Fotó: Szendi Péter

Téma volt Jánosháza reformkori története, Batthyány Lajos gróf ismeretlen megyegyűlési felszólalásai,Szombathely mezőváros és Szentmárton község zsidó társadalma a reformkor végén az 1848. évi összeírás tükrében, a Reichard-nyomda szerepe a reformkori Kőszegen.
A szakmai konferenciát kérdésekkel, hozzászólásokkal zárták.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu