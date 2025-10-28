Helyi közélet
31 perce
Levéltári nap - A reformkori Vas vármegye
A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Vármegyei Levéltára Vas vármegye a reformkorban címmel rendezett Levéltári Napot tegnap. Köszöntőt mondott dr. Melega Miklós, a MNL Vas Vármegyei Levéltára igazgatója. Az előadások között szó volt a vépi uradalom reformkori malmairól, a meszleni nyomozásról az 1845-ben talált római aranylelet után.
Téma volt Jánosháza reformkori története, Batthyány Lajos gróf ismeretlen megyegyűlési felszólalásai,Szombathely mezőváros és Szentmárton község zsidó társadalma a reformkor végén az 1848. évi összeírás tükrében, a Reichard-nyomda szerepe a reformkori Kőszegen.
A szakmai konferenciát kérdésekkel, hozzászólásokkal zárták.
