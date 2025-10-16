október 16., csütörtök

A készlet erejéig

Elképesztő Lidl akció! Nem is hinnéd, mennyibe kerülnek a téli ruhák

Bár még kellemes az idő, a tél lassan közeledik – érdemes már most felkészülni a hidegebb napokra! A Lidl akció most a családosoknak kedvez.

Vaol.hu

Elképesztő Lidl akció a szombathelyi boltokban is. Csütörtöktől megérkeztek a többek között a téli gyerekcsizmák a Lidlbe, ráadásul akciós áron! A meleg, vízlepergető modellek között minden korosztály talál kényelmes és strapabíró darabot. Ideális választás a hideg, esős napokra – akár az iskolába, akár a szánkózáshoz. 

Elképesztő Lidl akció
Elképesztő Lidl akció - Megérkeztek a téli csizmák
Forrás:  Shutterstock

 

A téli kalandokhoz meleg lábak járnak – most a Lidlben kedvező áron. A csizmák mellett további téli ruhák is akciósak. Ilyen például a gyermek sínadrág, a sídzseki, a síaláöltöző, a thermopulcsi. Aztán már csak azt kell várni, hogy nálunk is leessen az első hó. Igaz, aki síelni szeretne, Ausztriában ezt megteheti. A szomszéd országban soha ilyen korán nem havazott, mint idén ősszel.

Lidl akció: ennek nagyon örülnek a családosok

Akár iskolába, akár havas kirándulásokra – ezek a csizmák, téli ruhák biztosan tartják a lépést. Az akció a készlet erejéig tart, így érdemes mielőbb benézni a Lidlbe!

 

 

 

