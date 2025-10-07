Faragni akarsz? Itt kapsz legolcsóbban halloween tököt hozzá

Halloweenkor sokan töklámpásokat faragnak, hogy elűzzék a rossz szellemeket vagy díszítsék a kertet, az otthonukat. Ezt, a hagyomány az ártó lelkek távol tartására terjedt el, de ma már főleg a hangulatos világítás miatt készülnek a töklámpások és azért, mert egy kreatív időtöltés és nagyon jó buli tököt faragni, gyerekekkel, de akár felnőtteknek is. A Lidl eheti akciójában a halloween tök is bekerült, itt tudod megvenni a legolcsóbban és bőven eláll addig, amire faragni kell.

Lidl akcióban árulják a halloween tököt

Forrás: Shutterstock

Lidl akció: a halloween tök most itt a legolcsóbb

A halloweeni tök faragása nem amerikai hagyomány, az írek vitték Amerikába és eredetileg répákat faragtak, de mivel a tököt könnyebb volt faragni és könnyű volt hozzájutni is, gyorsan töklámpások vették át a répák helyét. Nem a mai zöldégekre kell persze gondolnunk, hanem a nagyobb takarmányrépákra. Ezek kisebbek is voltak, mint a tök és keményebbek is, így gyorsan a tök lett az elterjedt és ez így is maradt. A halloween tök kilóját, csütörtöktől 299 forintért lehet megvásárolni a Lidl akciójában.

Mérgező-e a halloween tök?

A halloween töknek több féle tököt is használnak. Többségük nem mérgező, de nem is ehető. Biológiai szempontból a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokona. De, ezeket a fajtákat úgy nemesítették, hogy inkább a színűk és a méretük volt fontos, nem az ízük, így aztán a többségnek semmi íze nincs és kemény, nagyon rostos a húsa. Vannak olyanok is. amik kifejezetten keserűek. Rengeteget kéne enni a mérgező fajtákból is ahhoz, hogy bajt okozzanak, de nem lehet, mert rossz az ízük.