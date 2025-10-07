Faragni akarsz? Itt kapsz legolcsóbban halloween tököt hozzá

október 7., kedd

A halloween ikonikus jelképe a töklámpás. A diszkontláncok közül a Lidlben most a legolcsóbb az ehhez szükséges zöldség. Akcióban árulják csütörtöktől a halloween tököt.

Halloweenkor sokan töklámpásokat faragnak, hogy elűzzék a rossz szellemeket vagy díszítsék a kertet, az otthonukat. Ezt, a hagyomány az ártó lelkek távol tartására terjedt el, de ma már főleg a hangulatos világítás miatt készülnek a töklámpások és azért, mert egy kreatív időtöltés és nagyon jó buli tököt faragni, gyerekekkel, de akár felnőtteknek is. A Lidl eheti akciójában a halloween tök is bekerült, itt tudod megvenni a legolcsóbban és bőven eláll addig, amire faragni kell.

A halloweeni tök faragása nem amerikai hagyomány, az írek vitték Amerikába és eredetileg répákat faragtak, de mivel a tököt könnyebb volt faragni és könnyű volt hozzájutni is, gyorsan töklámpások vették át a répák helyét. Nem a mai zöldégekre kell persze gondolnunk, hanem a nagyobb takarmányrépákra. Ezek kisebbek is voltak, mint a tök és keményebbek is, így gyorsan a tök lett az elterjedt és ez így is maradt. A halloween tök kilóját, csütörtöktől 299 forintért lehet megvásárolni a Lidl akciójában.

Mérgező-e a halloween tök?

A halloween töknek több féle tököt is használnak. Többségük nem mérgező, de nem is ehető. Biológiai szempontból a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokona. De, ezeket a fajtákat úgy nemesítették, hogy inkább a színűk és a méretük volt fontos, nem az ízük, így aztán a többségnek semmi íze nincs és kemény, nagyon rostos a húsa. Vannak olyanok is. amik kifejezetten keserűek. Rengeteget kéne enni a mérgező fajtákból is ahhoz, hogy bajt okozzanak, de nem lehet, mert rossz az ízük.

Veszélyes, ha eszik belőle a gyerek?

Igen, ezek a kereskedelemben kapható fajták nem sütőtökök és vannak olyan dísztökök is, amik rosszullétet okoznak: gyomorrontást, hányást, hasmenést. Jobb, ha a gyerekekkel megbeszéljük, hogy ez a fajta tök, nem ennivaló és kellemetlen betegséget okozhat.

Mit lehet tenni a tökkel Halloween után?

Minden évben felmerül, hogy vadetetésre lehet használni, de ez nem így van. Ezeknek a tököknek több fajtája nem takarmányozásra való, csak dísz. Ráadásul a kifaragott tökben maradhat gyertya, műanyag, fém a mécsesekből, amitől az állatok elpusztulhatnak. A faragott töknek nincs keresnivalója a természetben. Aki tud komposztálni, az a legjobb, vagy dobjuk ki a zöldhulladékba.

 

