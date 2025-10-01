2 órája
Ezt csak Vasban árulja a Lidl: ráadásul most féláron kapod meg
Az utóbbi évek nyarait nehéz kibírni klíma nélkül. Egy légkondicionáló azonban komoly befektetés, nemcsak az ára, az utólagos beszerelésével járó munka is sok rumlival és költséggel jár. Erre lehet megoldás egy mobil klíma. Az egész országban csak vasban lehet megvásárolni ennyiért.
A Lidl bolthálózatában előfordul, hogy regionális akciókat is hirdetnek. Ezen a héten, Vas vármegyében lesz ilyen. Körmenden akciózik a diszkontlánc, nem is akármilyen mértékben. Ennyiért még sose vettél mobil klímát, igaz a szezonja nyáron van, de most lehet megvenni ennyire olcsón.
Klíma a Lidlből: most kell venni, ennyiért megéri
A Lidl akciós újságjában felfedeztük, hogy van egy termék, amit ezen a héten csak Vasban lesz ilyen jó áron elérhető. A körmendi Lidl áruházban hirdették meg szinte féláron. Ennél olcsóbban aligha kapsz. Az aktuális ajánlatok között, csütörtöktől szerepel. A mobil klímát 57 százalékkal árazták le és 29.999 forintért lehet most megvenni. A Lidl csütörtöktől akciózik, ezen a héten ez az egyik legjobb ajánlatuk.
Nem tudsz dönteni? Segítünk, ez szól ellene és mellette
Ez mind az előnye:
Mozgatható: oda viszed, ahol éppen kell a hűtés.
Olcsóbb: nem kell szakember, falbontás vagy kültéri egység.
Bérlakásban optimális: viheted magaddal és ott is használható, ahol a fix légkondicionálót nem engedik telepíteni
Többfunkciós: fűteni, párátlanítani vagy csak ventilátorként is használható.
Ezek meg a hátrányok:
Zaj: hangosabb lehet, mint a split klíma.
Hatékonysága kisebb, főleg nagyobb helyiségekben.
Több áramot fogyaszt, mint egy fix klíma azonos teljesítménynél.
Ismered a különböző klímákat? Mindegyik másra jó
Mobil klíma: gyors és olcsó megoldás, kisebb helyekre.
Split klíma: tartós, hatékony, háztartásokban a leggyakoribb.
Inverteres: energiatakarékos.
Központi/légcsatornás: nagyobb terek, irodák.
