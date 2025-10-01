október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció

2 órája

Ezt csak Vasban árulja a Lidl: ráadásul most féláron kapod meg

Címkék#Lidl#termék#klíma#akció

Az utóbbi évek nyarait nehéz kibírni klíma nélkül. Egy légkondicionáló azonban komoly befektetés, nemcsak az ára, az utólagos beszerelésével járó munka is sok rumlival és költséggel jár. Erre lehet megoldás egy mobil klíma. Az egész országban csak vasban lehet megvásárolni ennyiért.

Vaol.hu

A Lidl bolthálózatában előfordul, hogy regionális akciókat is hirdetnek. Ezen a héten, Vas vármegyében lesz ilyen. Körmenden akciózik a diszkontlánc, nem is akármilyen mértékben. Ennyiért még sose vettél mobil klímát, igaz a szezonja nyáron van, de most lehet megvenni ennyire olcsón.

Lidl: érdemes megnézi mi az akciós
Lidl: érdemes megnézi mi az akciós
Fotó: VN-Archív

Klíma a Lidlből: most kell venni, ennyiért megéri

A Lidl akciós újságjában felfedeztük, hogy van egy termék, amit ezen a héten csak Vasban lesz ilyen jó áron elérhető. A körmendi Lidl áruházban hirdették meg szinte féláron. Ennél olcsóbban aligha kapsz. Az aktuális ajánlatok között, csütörtöktől  szerepel. A mobil klímát 57 százalékkal árazták le és 29.999 forintért lehet most megvenni. A Lidl csütörtöktől akciózik, ezen a héten ez az egyik legjobb ajánlatuk.

Nem tudsz dönteni? Segítünk, ez szól ellene és mellette

Ez mind az előnye:

Mozgatható: oda viszed, ahol éppen kell a hűtés.

Olcsóbb: nem kell szakember, falbontás vagy kültéri egység.

Bérlakásban optimális: viheted magaddal és ott is használható, ahol a fix légkondicionálót nem engedik telepíteni

Többfunkciós: fűteni, párátlanítani vagy csak ventilátorként is használható.

Ezek meg a hátrányok:

Zaj: hangosabb lehet, mint a split klíma.

Hatékonysága kisebb,  főleg nagyobb helyiségekben.

Több áramot fogyaszt, mint egy fix klíma azonos teljesítménynél.

Ismered a különböző klímákat? Mindegyik másra jó

Mobil klíma: gyors és olcsó megoldás, kisebb helyekre.

Split klíma: tartós, hatékony, háztartásokban a leggyakoribb. 

Inverteres: energiatakarékos.

Központi/légcsatornás: nagyobb terek, irodák.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu