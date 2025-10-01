Ezt csak Vasban árulja a Lidl: ráadásul most féláron kapod meg

A Lidl bolthálózatában előfordul, hogy regionális akciókat is hirdetnek. Ezen a héten, Vas vármegyében lesz ilyen. Körmenden akciózik a diszkontlánc, nem is akármilyen mértékben. Ennyiért még sose vettél mobil klímát, igaz a szezonja nyáron van, de most lehet megvenni ennyire olcsón.

Lidl: érdemes megnézi mi az akciós

Fotó: VN-Archív

Klíma a Lidlből: most kell venni, ennyiért megéri

A Lidl akciós újságjában felfedeztük, hogy van egy termék, amit ezen a héten csak Vasban lesz ilyen jó áron elérhető. A körmendi Lidl áruházban hirdették meg szinte féláron. Ennél olcsóbban aligha kapsz. Az aktuális ajánlatok között, csütörtöktől szerepel. A mobil klímát 57 százalékkal árazták le és 29.999 forintért lehet most megvenni. A Lidl csütörtöktől akciózik, ezen a héten ez az egyik legjobb ajánlatuk.

Nem tudsz dönteni? Segítünk, ez szól ellene és mellette

Ez mind az előnye:

Mozgatható: oda viszed, ahol éppen kell a hűtés.

Olcsóbb: nem kell szakember, falbontás vagy kültéri egység.

Bérlakásban optimális: viheted magaddal és ott is használható, ahol a fix légkondicionálót nem engedik telepíteni

Többfunkciós: fűteni, párátlanítani vagy csak ventilátorként is használható.

Ezek meg a hátrányok:

Zaj: hangosabb lehet, mint a split klíma.

Hatékonysága kisebb, főleg nagyobb helyiségekben.

Több áramot fogyaszt, mint egy fix klíma azonos teljesítménynél.

Ismered a különböző klímákat? Mindegyik másra jó

Mobil klíma: gyors és olcsó megoldás, kisebb helyekre.

Split klíma: tartós, hatékony, háztartásokban a leggyakoribb.

Inverteres: energiatakarékos.

Központi/légcsatornás: nagyobb terek, irodák.