Teljesen kiakadtak a vásárlók a Lidl lopásgátló trükkjén

A Lidl Magyarország blokkolós kerekekkel szerelte, illetve szereli fel egyes üzleteinek bevásárlókocsijait. Minden bejelentés nélkül nélkül, ezzel az ország több Lidl áruházában találkozni lehet, és vegyes a fogadtatása a biztonsági újításnak.

A Lidl bevásárlókocsik egyre bosszantóbban viselkednek, nem véletlenül

Fotó: Wirestock Creators

Makacsak lettek a Lidl bevásárlókocsik, a vásárlók utálják

A Lidl az Origónak elmondta:

az új típusú kerekek egy bizonyos távolság fölött automatikusan leblokkolnak, így ezeket a kocsikat nem lehet kigurítani az üzlet parkolójából.

Ez a lopásgátló a Lidlben már több nyugat-európai országban is elterjedt. Ez a biztonsági rendszer úgy működik a diszkont lánc üzleteiben, hogy amikor a kocsi elér egy fizikai határt, a kerekek automatikusan beállnak és nem lehet tolni a kocsikat.

A Lidl azt is közölte, hogy egyelőre tapasztalatot akarnak szerezni arról, hogy beváltja-e az újítás a reményeiket és ha kedvező lesz az eredmény, minden üzletben bevezetik ezt a fajta biztonsági intézkedést.