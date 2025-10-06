október 6., hétfő

Teljesen kiakadtak a vásárlók a Lidl lopásgátló trükkjén

Címkék#biztonság#lopásgátló#trükk#Lidl Magyarország

A napokban szembesültek a vásárlók a Lidl nagy ötletével, amit arra találtak ki, hogy ne lehessen kilopni a parkolókból a bevásárlókocsikat. Nem okoztak vele örömet, a vásárlók többsége inkább bosszankodik a Lidl újításán.

A Lidl Magyarország blokkolós kerekekkel szerelte, illetve szereli fel egyes üzleteinek bevásárlókocsijait. Minden bejelentés nélkül nélkül, ezzel az ország több Lidl áruházában találkozni lehet, és vegyes a fogadtatása a biztonsági újításnak.

Lidl
A Lidl bevásárlókocsik egyre bosszantóbban viselkednek, nem véletlenül
Fotó: Wirestock Creators

Makacsak lettek a Lidl bevásárlókocsik, a vásárlók utálják

A Lidl az Origónak elmondta:

 az új típusú kerekek egy bizonyos távolság fölött  automatikusan leblokkolnak, így ezeket a kocsikat nem lehet kigurítani az üzlet parkolójából.

Ez a lopásgátló a Lidlben már több nyugat-európai országban is elterjedt. Ez a biztonsági rendszer úgy működik a diszkont lánc üzleteiben, hogy amikor a kocsi elér egy fizikai határt, a kerekek automatikusan beállnak és nem lehet tolni a kocsikat.

A Lidl azt is közölte, hogy egyelőre tapasztalatot akarnak szerezni arról, hogy beváltja-e az újítás a reményeiket és ha kedvező lesz az eredmény, minden üzletben bevezetik ezt a fajta biztonsági intézkedést.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
