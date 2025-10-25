október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lidl vidéken

58 perce

Vasba is megérkezett a Lidl mozgóboltja - Ott voltunk, ezt tapasztaltuk - fotó

Címkék#mozgóbolt#Lidl Magyarország#vidék#vásárlás

Az áruházlánc mozgóboltjai egyelőre kísérleti jelleggel járják az országot. Ha beválik, akkor a jövőben a legkisebb falvakba is eljuthatnak. Pénteken két vasi településen bukkant fel a mozgó autó.

Horváth László

Pénteken délelőtt Perenyén, délután pedig Felsőcsatáron várta a vásárlókat a Lidl mozgóboltja.

Elindult a Lidl mozgóboltja.
Elindult a Lidl mozgóboltja.
Fotó: Cseh Gábor

Lidl mozgóboltja eljut vidékre is

- Éppen most délelőtt vásároltam be, ha ezt előbb tudom, hogy hozzánk is eljut a bolt – bosszankodott egy helyi asszony.

Csitovics Brigitta örül a kezdeményezésnek. Mint mondta, fáj a háta, rosszalkodik a gerince, így egyre nehezebb számára a csomagok cipelése. Bevásárolni ő is Szombathelyre jár, persze, hogy jó lenne, ha helybe jönne a bolt, az kényelmesebb. Így nem kell buszozni, eljutni a szombathelyi boltokra, majd hazautazni.

Szakályné Szekér Vivien a férjével Zsolttal, illetve a három gyerekük közül kettővel, Zalánnal és Nironnal nézte meg a kínálatot. Ugyanazokat a termékeket lehet kapni, mint a nagyboltban. 

Ha valami éppen elfogyna, nem gond, mert a közelben várakozó kamionról azonnal pótolják a készletet. Az árak is megegyeznek – állapította meg az anya.

- Hetente kétszer járunk Szombathelyre bevásárolni, olyankor mindent megveszünk, ami kell – tette hozzá Vivien. - A mozgóbolt az időseknek lehet nagy segítség, hiszen így hozzájuk szó szerint házhoz jön a bolt.

Fotó: Cseh Gábor

A Lidl sajtóközleményében arról tájékoztatott, hogy október közepétől egy mozgó üzletté alakított kisbusszal járja körbe az országot. Lidl 4 keréken olyan kistelepülésekre látogat el, ahol sokszor kihívást jelent megoldani a mindennapi bevásárlást, különösen saját gépjármű nélkül. Az üzletté alakított buszban több mint 80-féle terméket árultak: így például friss zöldségek és gyümölcsök, tej- és tejtermékek, különféle szárazáruk, konzervek, illetve fagyasztott árucikkek közül lehetett válogatni.

- Nagy lelkesedéssel vágunk bele a programba, és bízunk benne, hogy a programot a későbbiekben folytatva egyre több helyre juthatunk el - közölte Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu