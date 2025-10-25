Vasba is megérkezett a Lidl mozgóboltja - Ott voltunk, ezt tapasztaltuk - fotó

Pénteken délelőtt Perenyén, délután pedig Felsőcsatáron várta a vásárlókat a Lidl mozgóboltja.

Elindult a Lidl mozgóboltja.

Fotó: Cseh Gábor

Lidl mozgóboltja eljut vidékre is

- Éppen most délelőtt vásároltam be, ha ezt előbb tudom, hogy hozzánk is eljut a bolt – bosszankodott egy helyi asszony.

Csitovics Brigitta örül a kezdeményezésnek. Mint mondta, fáj a háta, rosszalkodik a gerince, így egyre nehezebb számára a csomagok cipelése. Bevásárolni ő is Szombathelyre jár, persze, hogy jó lenne, ha helybe jönne a bolt, az kényelmesebb. Így nem kell buszozni, eljutni a szombathelyi boltokra, majd hazautazni.

Szakályné Szekér Vivien a férjével Zsolttal, illetve a három gyerekük közül kettővel, Zalánnal és Nironnal nézte meg a kínálatot. Ugyanazokat a termékeket lehet kapni, mint a nagyboltban.

Ha valami éppen elfogyna, nem gond, mert a közelben várakozó kamionról azonnal pótolják a készletet. Az árak is megegyeznek – állapította meg az anya.

- Hetente kétszer járunk Szombathelyre bevásárolni, olyankor mindent megveszünk, ami kell – tette hozzá Vivien. - A mozgóbolt az időseknek lehet nagy segítség, hiszen így hozzájuk szó szerint házhoz jön a bolt.

Fotó: Cseh Gábor

A Lidl sajtóközleményében arról tájékoztatott, hogy október közepétől egy mozgó üzletté alakított kisbusszal járja körbe az országot. Lidl 4 keréken olyan kistelepülésekre látogat el, ahol sokszor kihívást jelent megoldani a mindennapi bevásárlást, különösen saját gépjármű nélkül. Az üzletté alakított buszban több mint 80-féle terméket árultak: így például friss zöldségek és gyümölcsök, tej- és tejtermékek, különféle szárazáruk, konzervek, illetve fagyasztott árucikkek közül lehetett válogatni.

- Nagy lelkesedéssel vágunk bele a programba, és bízunk benne, hogy a programot a későbbiekben folytatva egyre több helyre juthatunk el - közölte Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke.