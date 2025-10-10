október 10., péntek

Súlya könnyű, íze tömény - Megmutatjuk, hogyan működik a liofilizálás

Egészséges, tartós, ízletes - egyre többen fedezik fel a liofilizált termékeket Vas vármegyében. A Szattán élő és gazdálkodó Markó-család avatott be bennünket a fagyasztva szárítás technikájába az alapanyagválsztástól a tárolásig. Cikkünkből kiderül az is, hogyan támogatja szervezetünket a liofilizálás.

Cseh-Egyed Bernadett
Súlya könnyű, íze tömény - Megmutatjuk, hogyan működik a liofilizálás

Tegyük a nyelvünkre, hagyjuk egy picit olvadni – kapjuk az instrukciót. Alig telik el néhány másodperc és az egy szem eper szinte felrobbantja az ízlelőbimbókat. Frissen legalább egy fél tállal meg kellene enni a piros gyümölcsből a hasonló élményért. - Az íztorlódás csak az egyik előnye a liofilizálásnak - mondja Markó Sándor, majd beavat a részletekbe. 

Liofilizálás: nemcsak tartós, finom is lesz a végeredmény
Fotó: SZP

Liofilizálás: fagyasztva szárítás 

 A liofilizálás  gyakorlatilag fagyasztva szárítást jelent. A folyamat során a nedvesség kivonódik a zöldségből, gyümölcsből, miközben minden beltartalmi értékét megtartja, és tartós lesz. A tömény íz pedig a ráadás: nincs benne nedvesség, ami higítaná azt. 

A szattai családi gazdaságában sok éve készülnek szörpök, lekvárok, zöldségkrémek. Sokan ismerik őket, állandó résztvevői a környező települések vásárainak. Tavaly év elején azonban úgy döntöttek: ideje újítani és nagyobbat lépni előre. Ekkor jött az alapötlet, amelyet azóta már továbbgondoltak és mézbe csomagoltak. 

Mit liofilizálhatunk? 

Gyakorlatilag bármit: gyümölcsöket, zöldségeket, fűszernövényeket. Markó Sándor többnyire a saját kertje termését használja, de ha a szükséges, - mint például idén, a jégverés után - más őstermelőktől szerzi be az alapanyagot.  

Ezért nem töpped össze... 

A liofilizáló gépbe négy tálcán, tepsin készülnek egyszerre a termékek. Az elmúlt időszak bebizonyította: a legjobb, ha a zöldséget, gyümölcsöt szeletelik, a bogyósok héját pedig megvágják - így minél nagyobb felületről távozhat a nedvesség. A folyamat gyümöcsfajtától és nedvességtartalomtól függően 24-36 óráig tart. - A végeredmény pedig nem töpped össze, hanem pillekönnyű lesz. Az eredti gyümölcsmennyiségnek mintegy tíz százaléka marad meg súlyban, az ízéből azonban semmit nem veszít - magyarázza.  

Markó Sándor elárulja: fagyasztott gyümölcsöt is liofilizálhatunk, ekkor az említett idő még csökken is valamennyit, de ez esetben "gurulósra fagyasszuk” az alapanyagot, azaz a szeleteket egyenként, tálcán rakjuk a mélyhűtőbe. 

Tömény vitaminbomba

A liofilizált termék önmagában is vitaminbomba, Markó Sándor és családja azonban tovább gondolta: porrá őrölve sokoldalúan felhasználható. Így született meg mézesédes változat, ami nemcsak önmagában finom, de kalácshoz, palacsintához, édes tésztákhoz is jól dukál; valamint torokdoktorként is jól működik. A port gyakran teának vagy natúr joghúrt ízesítésére használják, de Markó-család már a követkető nagy lépésen gondolkodik. Azt tervezik: gyümölcsleves-alapot készítenek fagyasztva szárítva.  

Korábban írtunk arról is, hogyan fermentáljunk okosan.

 

 

