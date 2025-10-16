október 16., csütörtök

Beteg gyermekeket segíthetünk műtárgyak vásárlásával

Jótékony célra sokan szívesen adakoznak, főleg beteg gyerekek esetében. Ezúttal még egy-egy műtárggyal is gazdagodunk a Lions Klub eseményén!

Gombos Kálmán

Új kezdeményezést hirdetett meg a körmendi Lions Klub. Adományokat gyűjtenek, amelyért cserébe alkotókat mutat be a szélesebb nyilvánosságnak. Az alkotók által felajánlott műtárgyakat értékesítik, és az így befolyt összeget a helyi gyermekorvosi rendelő váróinak klimatizálására, fejlesztésére fordítják (a gyermekorvos javaslata alapján). A kiállítás megnyitója október 16-án, csütörtökön délután öt órakor lesz Körmenden, a Bástya u. 1. alatt (Mozi). Beszédet mond a város polgármestere, dr. Szabó Barna. A kiállítás október 17-től 25-ig tart nyitva, minden nap 9-11 és 14-17 óra között.

Lions Klub: jótékonysági műtárgy-kiállítás Körmenden a Moziban
Kiket vár a Lions Klub?

Az eseményre hívják és várják azokat, akik szimpatikusnak találják ezt a lehetőséget, és választanak a műtárgyak közül. Ezzel egy jó ügyet tudnak támogatni úgy, hogy valamelyik bemutatott alkotás egy otthont vagy munkahelyet díszít. Lehetőség van arra is, hogy a gyermekorvosi rendelő munkálatait a Lions Alapítványon keresztül támogassuk: ezt a 10404728-50526785- 68871006 számlaszámon tehetjük meg.

A Körmendi Lions Klub egy karitatív civil szervezet, amely 1990-ben csatlakozott hivatalosan a Lions mozgalomhoz. A klub a nyugat-magyarországi zónához tartozik, testvérklubja a Lions Club Fürstenfeld. Tevékenységeik és céljaik: karitatív munka (segítségnyújtás helyi intézményeknek, például kórházaknak, mentőállomásoknak, idősek otthonának) és közösségépítés (tagjai önkéntes munkával, képességeik felajánlásával támogatják a közösséget, barátságokat építenek, és fejlődési lehetőségeket kapnak). A klub külön etikai irányelveket követ. Éves aktivitási tervvel dolgoznak, amelyben jótékonysági események, közösségi akciók és támogatási programok szerepelnek. A belépés nyitott mindenki számára, aki elkötelezett a jószolgálat iránt.

