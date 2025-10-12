„Hagyok egy kis nyomot, ezért megérte” – Paksi János közel tíz évig volt a Lord zenekar dobosa

– Tavasszal úgy indultam, hogy nyolc formációban működöm közre. Hét volt Vasban és egy Budapesten. Sajnos egyik napról a másikra le kellett mondanom a tervekről. Volt egy rövidzárlatom: keringési problémák miatt pár nap leforgása alatt teljesen megsüketültem a bal fülemre. Az orvosok egy terápia után lemondtak a javulásról. Én még egy szteroidos-infúziós kúrát bevállaltam, és mostanra 80 százalékban visszatért a hallásom. Az akusztikus hangszereket mellőznöm kell, elektromos dobon játszom, ennek révén új utak nyíltak meg. Aztán jött a következő csapás: megszúrtam a kezemet. A mai napig nem értem a jeleket, vajon a Teremtő azt akarja, hogy abbahagyjam a zenélést? – ezzel nyit Paksi János, a Lord egykori dobosa, akinek a Sipőcz Rock Band-del kapcsolatban is fordulatot hozott a tavasz.

Paksi János a Lord dobosa volt 1990-től 1999-ig: "Nagyon mélyről jöttem, de mindig vágytam arra, hogy maradjon utánam valami. Hagyok egy kis nyomot, ezért megérte.

Fotó: Szendi Péter

A Lord zenekarban töltött évtized a legemlékezetesebb

– Az alapító Sipőcz Ernő halála után még évekig vittük, mostanra részemről elfáradt a dolog – mondja.

Maradt viszont a Mistral Band – Gombás Endre, a MisPro Produkció révén négy műsorban szerepel: az Elment a nap című koncerttel emlékeznek Balázs Fecóra, legismertebb dalai hangzanak el eredeti hangszerelésben. Ezenkívül a Zenélő Filmkockák, az Égi Vándor Omega-dalok az Örökkévalóságnak és a Bad Moon hazai és a világslágerekkel.

Az már rég kiderült Paksi János számára, hogy zenélés nélkül nem tud élni. Nosztalgiázva a múltról természetes, hogy a Lord zenekarban töltött évtized a legemlékezetesebb. Azt előrebocsátja: csak néhány évig volt főállású zenész, a dobolás mellett a kereskedelemben is dolgozott.

Kisújszálláson találtak egymásra

– Túrkevén (Jász-Nagy-Szolnok megye) nőttem fel. 15 éves lehetettem, egy étteremben voltunk, ahol játszott egy zenekar, és nekem szó szerint földbe gyökerezett a lábam. Ott eldőlt a sorsom. Ábrahám Istvánnál kezdtem dobolást tanulni, később elvégeztem az Országos Szórakoztató Zenei Központ klasszikus dobiskoláját. Magánúton Kovács Gyula egyik tanítványától jazz dobolást is tanultam. Közben dolgoztam, de nem bútorasztalosként, az eredeti szakmámban, mert tudtam, hogy vigyáznom kell a kezemre. A gimnáziumot esti tagozaton végeztem. Közben a helyi Resistan zenekar felfedezett, velük jártam az országot, külföldi fellépésekre is eljutottunk.