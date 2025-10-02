42 perce
Fiatal csipkereki lovasok bajnoki győzelme
Szorgalom, kitartás, néha pedig lemondás: ezek is kellenek a sikerhez. A csipkereki Derű Lovasudvar most vármegyei bajnokainak örülhet!
Idén kezdték a versenyzést, szó szerint a nulláról indultak. Két éve alapítottak egy lovas egyesületet Csipkereken – és most már bajnokokat adnak. Tóth Adrienn, a Derű Lovasudvar elnöke mesélt lapunknak arról, hogy a hétvégén Sében, a Szinesei Lovardában megtartott Vas vármegyei utánpótlás bajnokság hét fordulója után több lovasuk is dobogóra állhatott, és megyei bajnokok lettek!
Kitartó lovasok
Ez a siker a kitartás, szorgalom és lemondások eredménye – folytatta a egyesület elnöke. De nem feledkezett meg arról a támogatásról sem, amit a nekik szurkoló, szorító társaktól kaptak: ezért is hála és köszönet jár, tette hozzá. A következő cél pedig: most már az országos döntő! Októberben szeretnék ismét a dobogón látni a lovasaikat, ami a mostani sikerek után már nem is eltúlzott remény.
Az eredmények pedig:
- Dóka Alíz, Fsz1 kategória és Fsz2 kategória: vármegyei bajnok
- Horkits Adél, Fsz1 kategória: vármegyei bajnokság 3. helyezett, Fsz2 kategória: vármegyei bajnokság 5. helyezett
- Máté Hanna, D1 kategória: vármegyei bajnokság 6. helyezett
- Velladics Dóra, Fsz1 kategória: vármegyei bajnokság 2. helyezett, Fsz2 kategória: vármegyei bajnokság 2. helyezett
