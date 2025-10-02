Fiatal csipkereki lovasok bajnoki győzelme

Idén kezdték a versenyzést, szó szerint a nulláról indultak. Két éve alapítottak egy lovas egyesületet Csipkereken – és most már bajnokokat adnak. Tóth Adrienn, a Derű Lovasudvar elnöke mesélt lapunknak arról, hogy a hétvégén Sében, a Szinesei Lovardában megtartott Vas vármegyei utánpótlás bajnokság hét fordulója után több lovasuk is dobogóra állhatott, és megyei bajnokok lettek!

Lovas siker: a Vas vármegyei bajnokságban győzedelmeskedtek

Fotó: VN/Tóth Adrienn

Kitartó lovasok

Ez a siker a kitartás, szorgalom és lemondások eredménye – folytatta a egyesület elnöke. De nem feledkezett meg arról a támogatásról sem, amit a nekik szurkoló, szorító társaktól kaptak: ezért is hála és köszönet jár, tette hozzá. A következő cél pedig: most már az országos döntő! Októberben szeretnék ismét a dobogón látni a lovasaikat, ami a mostani sikerek után már nem is eltúlzott remény.

Fotó: VN/Tóth Adrienn

Az eredmények pedig:

Dóka Alíz, Fsz1 kategória és Fsz2 kategória: vármegyei bajnok

Horkits Adél, Fsz1 kategória: vármegyei bajnokság 3. helyezett, Fsz2 kategória: vármegyei bajnokság 5. helyezett

Máté Hanna, D1 kategória: vármegyei bajnokság 6. helyezett

Velladics Dóra, Fsz1 kategória: vármegyei bajnokság 2. helyezett, Fsz2 kategória: vármegyei bajnokság 2. helyezett

Fotó: VN/Tóth Adrienn

Ezeket olvasta már?