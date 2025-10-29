október 29., szerda

Lukóczki László eltűnése: mutatjuk, mi történt a szerdai keresőakció során

Ezeket a területeket fésülték át szerdán, hogy megtalálják a Szombathelyről eltűnt 31 éves férfit.

Vaol.hu

Mint az ismeretes, kilencedik napja nincs hír a Szombathelyen eltűnt 31 éves Lukóczki Lászlóról, akiért nagyon aggódik a családja. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy előkerítsék a férfit, aki érzelmileg instabil állapotban volt eltűnésekor. Több nagyszabású keresőakciót is szerveztek már, amihez rendőrök, polgárőrök, keresőkutyás egységek, civilek mellett a vaol.hu egy drónnal is csatlakozott. Egyelőre azonban nem sikerült megtalálni Lászlót, de családja nem adja fel. Ma, vagyis szerdán is nagy területeket fésültek át, az akció részleteiről Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére számolt be. Csütörtökön László szülőfalujában Gersekaráton szerveznek akciót, ahová ismét csatlakozik keresőkutyás egység is. 

Drónfelvételünkön a szombathelyi Puskás Tivadar utca és környéke, ahol Lukóczki Lászlót utoljára látták
Forrás: vaol.hu

Bejárt, ellenőrzött területek és szerdai eredmények:

  • Telekes: semmi.
  • Puskás Tivadar utca: a végében kerítés van, az erdős rész innen nem megközelíthető.
  • Szőlősi sétány: elhagyatott ház átnézve – semmi nyom.
  • Gayer park: reggeli ellenőrzés – semmi rendkívüli.
  • Nárai észak – Torony délig: erdős területek, felhagyott kavicsbányák, Sé déli határáig – átvizsgálva, semmi gyanús jel.
  • Körmendi úti Penny, Claudius Hotel, Bagolyvár környéke: biztonsági őr is megkérdezve, Lacihoz hasonló személyt nem láttak.
  • Kisunyom, Gyanógergye, Kenéz, Sorkifalud: önkéntes csoport szórólapozott, figyelik a környéket.
  • 14 emeletes (Szombathely): lakó felajánlotta segítségét, kutyasétáltatás közben, pincék és környék átnézése folyamatban.
  • Bük: mai napon a plakátolás fő helyszínen, több ponton új plakátok kerültek ki.
  • Liget: szórólapok a teniszpálya öltözőjén, nyilvános WC ajtaján, oszlopokon, sofőrök pihenőiben is elhelyezve.

További szerdai történések Lukóczki László eltűnésének ügyében:

 

 

